¿Servicio digno? Usuaria en silla de ruedas es captada arrastrándose en escaleras del Metro CDMX

No es la primera vez que se evidencia el servicio deficiente que sufren las personas con discapacidad que tienen que utilizar el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), específicamente el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Recientemente, un video difundido en redes sociales mostró el momento en que una persona en silla de ruedas se arrastra por las escaleras del Metro ante la falta de elevadores, pero ¿y las autoridades? ¿Y la movilidad incluyente?

Captan a usuario en silla de ruedas arrastrándose en escaleras del Metro CDMX

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en la estación Salto del Agua, de la Línea 1, aunque se desconoce la fecha en que fue grabado el video.

En las imágenes se observa cómo una persona le ayuda a cargar la silla, mientras la mujer baja por su cuenta ante la falta de accesos adecuados.

La escena generó una ola de reacciones por las condiciones en las que tuvo que desplazarse, evidenciando las dificultades que enfrentan algunas personas dentro del sistema de transporte público más utilizado de la capital.

#ULTIMAHORA



Usuario en silla de ruedas tiene que ARRASTRARSE por los pasillos del Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX por qué NO hay forma de cruzar decénteme de un andén al otro…🚨



El #MetroCDMX NO es apto, para brindar una movilidad Digna a las personas más… pic.twitter.com/ycIQXN3Cle — Fan MetroViral (@MetroViralMx) May 4, 2026

¿Qué respondió el Metro CDMX sobre el caso?

Tras la viralización del video, el Metro informó que en la estación Salto del Agua existen elevadores en cada andén, así como escaleras eléctricas en funcionamiento.

Además, señaló que el personal de seguridad se encuentra en torniquetes y andenes para brindar apoyo a quienes lo soliciten.

Pero, ¿la respuesta es suficiente? Si bien señalaron que se revisará la situación, el caso evidencia las dificultades para desplazarse en espacios públicos y cómo la ciudad aún no está diseñada para ser verdaderamente incluyente.

La batalla por el espacio público: a esto se enfrentan las personas con discapacidad

El equipo de Azteca Noticias documentó la accesibilidad nula que existe en el transporte público de la capital. Aunque el sistema cuenta con infraestructura como elevadores y rampas en algunas estaciones, usuarios han señalado que estos mecanismos no siempre están disponibles.

Personas con movilidad reducida denuncian que, en varias estaciones, los elevadores pueden estar fuera de servicio o no existir, lo que las obliga a depender de la ayuda de terceros para desplazarse. Una situación que limita su autonomía y expone riesgos innecesarios.

Organizaciones han señalado que este tipo de hechos no son aislados, sino reflejo de un problema estructural que requiere mantenimiento continuo e inversión pensada para personas con discapacidad.