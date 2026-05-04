Explosiones e incendio generan evacuación de más de 50 vecinos en Tacubaya | Mientras Dormía

En un edificio de departamentos en la colonia b, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, ocurrieron varias explosiones que derivaron en un incendio. Más de 50 personas, y sus mascotas, tuvieron que ser evacuadas en medio de la noche.

¿Qué pasó en la colonia Tacubaya esta madrugada?

El incidente sucedió en el callejón Tordo de la mencionada demarcación. Varios vecinos escucharon las explosiones y salieron de sus casas para evitar lesiones.

Maricela García, habitante de la zona, explicó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que estaba dormida cuando su esposo escuchó claramente las explosiones y la despertó con el fin de ponerse a salvo.

Las llamas comenzaron en un departamento del segundo piso; las llamas subieron en minutos al tercer piso. El humo y el fuego invadieron pasillos y escaleras del edificio, lo que dejó momentáneamente atrapados a habitantes de los pisos cuarto y quinto.

#MientrasDormía | Explosiones despiertan a Tacubaya



Un incendio en la colonia #Tacubaya dejó a más de 50 vecinos y sus mascotas desalojados.



Seis personas fueron atendidas por inhalación de humo.



Bomberos controlaron el fuego tras más de una hora; se investiga una posible… pic.twitter.com/iF3Dbm4NDo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

Reportan personas intoxicadas tras explosión por fuga de gas

Paramédicos atendieron a por lo menos seis personas, incluyendo tres menores de edad y tres adultos, por síntomas de inhalación de humo. Bomberos sofocaron el incendio tras más de una hora de labores. Aparentemente todo se debió a una fuga de gas, pero las autoridades investigan las causas del siniestro.

Detalles del accidente vial en Calzada Vallejo y Eje 6

Un accidente automovilístico en la alcaldía Gustavo A. Madero resultó en cuatro personas lesionadas. El vehículo se impactó contra el camellón en el cruce del Eje 6 Otón de Mendizábal y Calzada Vallejo, en la colonia Nueva Industrial Vallejo.

El conductor perdió el control al intentar esquivar otro auto que presuntamente le cerró el paso. La maniobra llevó la unidad al camellón, causando un fuerte impacto. Testigos llamaron de inmediato a servicios de emergencia.

#CDMX | Un vehículo se impactó contra el camellón en Eje 6 Otón de Mendizábal y Calzada Vallejo, colonia Nueva Industrial Vallejo en la @TuAlcaldiaGAM



El conductor perdió el control al esquivar a otro auto que le cerró el paso. Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron… pic.twitter.com/ENc08HVN9e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

Paramédicos arribaron y ofrecieron atención prehospitalaria a los cuatro heridos en una ambulancia. Debido a la gravedad de algunas lesiones, los trasladaron a un hospital cercano. Elementos de seguridad acordonaron la zona y recabaron información para deslindar responsabilidades.

