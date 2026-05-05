¡Tras las rejas! Procesan a “El Jardinero”, mano derecha de “El Mencho”

Un juez federal vinculó a proceso a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Penal de El Altiplano, mientras avanzan las investigaciones.

2 meses, el plazo que tendrá la investigación de la Fiscalía

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá robustecer el caso con más pruebas. Esta decisión marca un nuevo golpe en la estructura del CJNG, considerada una de las organizaciones criminales con mayor presencia y capacidad operativa en el país.

¿Quién es "el jardinero" del CJNG?

De acuerdo con reportes oficiales, “El Jardinero” no era un actor menor dentro del CJNG. Durante más de 20 años, habría construido una red criminal con alcance regional e internacional, lo que lo colocó como uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de esta organización.

Entre sus funciones principales se encontraba la coordinación de la producción y trasiego de drogas, incluyendo la supervisión de laboratorios clandestinos de metanfetaminas. También se le atribuye la operación de aeronaves y pistas de aterrizaje utilizadas para el transporte de narcóticos, así como el control de rutas logísticas clave para la exportación de drogas.

Las autoridades señalan que tenía presencia en estados estratégicos como Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y zonas de Jalisco, donde controlaba el flujo de estupefacientes. Además, habría extendido su influencia hacia Estados Unidos, particularmente en entidades como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

El esquema de operación incluía el uso de camiones de carga y vehículos de pasajeros para movilizar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica hacia México, y posteriormente distribuirlas a células en territorio estadounidense.