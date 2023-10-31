Detienen a funcionario de la FGE Morelos, cercano al fiscal Uriel Carmona

La Fiscalía Anticorrupción Morelos cumplimentó la orden de aprehensión con apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en contra de un funcionario de la Fiscalía General del Estado, identificado como Homero Fuentes Ayala, quien fuera cercano al fiscal Uriel Carmona.

A través de un comunicado, la Fiscalía comentó: "En pleno respeto de sus derechos humanos, sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, esta mañana del 31 de octubre (...) cumplimentó la orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control, contra Homero “N”, coordinador general de Administración de la Fiscalía General de Morelos".

Asimismo, se destacó que se le acusa de estar relacionado con los delitos de Incumplimiento de Funciones Públicas, Ejercicio Abusivo de Funciones, Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Coalición.

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CUMPLIMENTÓ ORDEN DE APREHENSIÓN CON APOYO DE LA CES, EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DE LA FGE MORELOS



En pleno respeto de sus derechos humanos, sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, esta mañana del 31 de octubre, con apoyo de elementos de… pic.twitter.com/So5Jm1Vtag — Fiscalía Anticorrupción Morelos (@FECC_MORELOS) October 31, 2023

Homero "N" fue detenido en la calle Cuauhnahuac y 10 de abril, en la colonia Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Cuernavaca, por la mañana de este martes.

Liberan al fiscal de Morelos, Uriel Carmona

Fue el pasado 13 de septiembre cuando, por tercera ocasión, un tribunal federal confirmó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, goza de fuero y, por tanto, debe de quedar en libertad, por lo que ordenaron su salida del Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, Estado de México.

El tribunal ordenó que, una vez liberado, Carmona Gándara deberá comparecer en un plazo de 24 horas ante el juez de control, y entregar ante la juez de amparo su pasaporte y no podrá abandonar el territorio nacional.

Tras quedar en libertad condicional desde el pasado jueves 21 de septiembre, el funcionario regresó a trabajar a la Fiscalía de Morelos; sin embargo, todavía enfrenta cuatro procesos. Es acusado principalmente por presuntas irregularidades en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, encubrir el caso.

El fiscal todavía puede ser titular de la Fiscalía de Morelos porque todavía no se le ha dictado ninguna sentencia frente a las cuatro acusaciones que tiene en su contra.