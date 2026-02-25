¡Caos vial por concierto de Shakira en el Zócalo CDMX! Mapa de las calles afectadas y alternativas viales

El próximo 1 de marzo 2026, se llevará a cabo el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX, un evento musical masivo que podría provocar caos vial en algunas zonas cercanas al corazón de la capital; estas serán las calles afectadas.

Si deseas transitar por la zona o asistir al evento, se recomienda tomar precauciones por los posibles cortes de circulación.

Calles afectadas por el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX

¡Atención, capitalinos! Las principales zonas afectadas por el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX serán las aledañas a la explanada, según el Gobierno de la Ciudad de México, pero ¿qué vías presentarán problemas?

Las posibles vialidades afectadas por el evento musical son:



Plaza de la Constitución

Av. 20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de febrero

Calle 5 de Mayo

Avenida Juárez

Por su parte, las vialidades con mayor afectación están: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Paseo de la Reforma.

Alternativas viales por el concierto de Shakira en Zócalo CDMX 2026

El Gobierno de la Ciudad de México compartió las alternativas viales para el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX.



Av. de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Poniente

Av. Chapultepec

Dr. Claudio Bernard

Lorenzo Boturini

Además, es importante aclarar que cuando hay conciertos en la explanada, el Metro Zócalo/Tenochtitlán suele cerrar sus accesos desde la tarde previa al evento, por lo que se recomienda tomar precauciones.

🎤✨ Este domingo 1° de marzo a las 20:00 h, @shakira llega al Zócalo para ofrecer un concierto totalmente gratuito. 💃🪩



👉🏼 Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta. 📍… pic.twitter.com/P5wFZ1MAoD — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 24, 2026

¿A qué hora empieza el concierto de Shakira en Zócalo CDMX?

El concierto de Shakira en el Zócalo CDMX será el próximo 1 de marzo 2026 alrededor de las 20:00 horas; el acceso será completamente gratuito.

Aunque aún no hay nada confirmado, se espera que el concierto de Shakira en la explanada de la ciudad, dure alrededor de dos horas. Se espera que cante entre 25 y 30 canciones.

Hasta el momento las autoridades ni han revelado información oficial sobre la hora de acceso para que las y los usuarios puedan pasar y formarse para disfrutar del espectáculo. Por lo que se recomienda esperar a que las autoridades hagan el anuncio.