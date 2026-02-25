El operativo de las fuerzas de seguridad federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dejó otro daño colateral: la fuga de 23 reos de un penal en Puerto Vallarta, Jalisco, quienes escaparon con ayuda de criminales.

Los 23 delincuentes siguen prófugos tras fugarse el domingo pasado del penal de Ixtapa, cuando un comando armado derribó el portón del reclusorio, en el momento en que se realizaba un operativo para detener al líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades activaron una alerta migratoria para impedir que los 23 salgan del país debido a la peligrosidad de estos, pues 21 de los reos ya tenían sentencia por crímenes como:



Homicidio calificado

Robo de hidrocarburo

Desaparición ilegal de personas

Posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que durante el pase de lista se detectó la ausencia de 23 internos.

“De momento, la información que se tiene al pase de lista son 23 personas privadas de la libertad que están evadidas; se están haciendo los alertamientos correspondientes por parte de autoridades federativas para su captura. Este hecho ocurrió. Lamentablemente, cuando llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones con un vehículo y derribaron un portón”, informó.

Los 23 prisioneros que se escaparon son: