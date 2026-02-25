De “Harry Potter” a “El Joker”: los 23 peligrosos reos prófugos tras operativo contra “El Mencho”
Las autoridades buscan a 23 internos que se escaparon del penal de Puerto Vallarta, Jalisco, en la jornada de un operativo para detener a “El Mencho”, del CJNG.
El operativo de las fuerzas de seguridad federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dejó otro daño colateral: la fuga de 23 reos de un penal en Puerto Vallarta, Jalisco, quienes escaparon con ayuda de criminales.
Los 23 delincuentes siguen prófugos tras fugarse el domingo pasado del penal de Ixtapa, cuando un comando armado derribó el portón del reclusorio, en el momento en que se realizaba un operativo para detener al líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿De qué se les acusa a los 23 reos que escaparon tras operativo contra “El Mencho”?
Las autoridades activaron una alerta migratoria para impedir que los 23 salgan del país debido a la peligrosidad de estos, pues 21 de los reos ya tenían sentencia por crímenes como:
- Homicidio calificado
- Robo de hidrocarburo
- Desaparición ilegal de personas
- Posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército
Revelan cómo se fugaron 23 presos tras operativo contra “El Mencho”
¿Quiénes son los 23 reos prófugos de penal en Puerto Vallarta?
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que durante el pase de lista se detectó la ausencia de 23 internos.
“De momento, la información que se tiene al pase de lista son 23 personas privadas de la libertad que están evadidas; se están haciendo los alertamientos correspondientes por parte de autoridades federativas para su captura. Este hecho ocurrió. Lamentablemente, cuando llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones con un vehículo y derribaron un portón”, informó.
Los 23 prisioneros que se escaparon son:
- David Abraham Ramírez Fuentes
Delito: homicidio calificado
- Gustavo Mendoza de León
Delito: secuestro exprés
- Sergio Pérez Espino, “El Chenco”
Delito: contra la salud
- Cristian Alonso Moreno Heredia, “El Joker”
Delito: homicidio calificado
- Julio César Hernández Jiménez, “El Poblano”
Delito: desaparición forzada de personas
- Raúl Salazar García
Delito: homicidio calificado en grado de tenativa
- José Refugio Neri Gutiérrez o Ricardo Nava Rios
Delito: homicidio
- Joseph Santos Espino Castellanos, “Mono”
Delito: homicidio calificado
- Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza o Chrystian Alejandro Lozano Mendoza
Delito: homicidio calificado y robo calificado
- José Alfredo González Madrigal
Delito: robo calificado
- Jorge Horacio Santiago Bravo o José Jorge Santiago López
Delito: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y homicidio
- César Antonio Hernández Figueroa
Delito: delitos contra la salud
- Iván Arnulfo Verduzco Medina, “Harry Potter”
Delito: homicidio calificado
- Jhon Kennedy Campaz Cuenu
Delito: delitos contra representantes de la autoridad, homicidio, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército
- Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte
Delito: robo calificado
- Michel Naranjo Rojas o Michael Anthony Rojas Naranjo
Delito: robo calificado
- Max Rafael Bárcenas Reyes, “Pinto”
Delito: posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército
- David Pérez Pérez
Delito: delitos contra la salud, desaparición forzada de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa
- Luis Felipe Aceves Gómez
Delito: homicidio calificado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad
- Sergio López Rangel
Delito: posesión de hidrocarburo o petróleo crudo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército
- Francisco Javier Tapia Corona, “Leches güeras”
Delito: desaparición forzada de personas
- Luis Antonio Galván García
Delito: delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia
- Sergio Alejandro López Balderas
Delito: robo calificado, disparo de arma de fuego cobra persona