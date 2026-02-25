El CJNG y su amenaza para asesinar funcionarios si no entregan cuerpo de “El Mencho”

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido en Tapalpa el 22 de febrero de 2026, lanzó una supuesta amenaza en la que se advierte que asesinarían a funcionarios de México.

El motivo de la amenaza es que, si las autoridades no entregan el cuerpo del “Señor de los gallos”, comenzarían a matar a servidores públicos en el país, advertencia de la que las autoridades federales tomaron conocimiento.

¿Qué se sabe de la supuesta amenaza del CJNG contra funcionarios de México?

Y es que presuntamente el CJNG amenazó con asesinar funcionarios en todo México si no liberan el cuerpo de “El Mencho” a sus familiares.

Un documento con el logo de la Secretaría de la Defensa (Defensa) y la Guardia Nacional, fechado el 24 de febrero de 2026 en Coahuila, refiere una alerta al personal castresense ante la supuesta amenaza.

La alerta se emitió luego de que, según el documento, se detectó una noticia periodística en la que se advertía que el CJNG amenazó con matar a funcionarios en todo México.

“El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) emitió una amenaza ultimátum que, si el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes no es entregado a la hora acordada, procederá a matar a funcionarios públicos y civiles en todo el país; así mismo menciona amenazas contra gobernadores y advierte que si no se cumple la petición, ‘van a marchar de sangre a todo México’”, se lee en el documento.

#IMPORTANTE | Se filtró un documento en el que presuntamente el CJNG amenaza con asesinar funcionarios en todo México si no liberan el cuerpo de "El Mencho" a sus familiares.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/cIvCFTNC3R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

¿Qué se sabe del paradero del cuerpo de “El Mencho”?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser abogado de familiares de “El Mencho”, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que la institución aseguró que agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

Emiten acciones ante supuesta amenaza del CJNG

El documento filtrado indica que las autoridades de seguridad lleven a cabo acciones, como alertar de la situación al personal militar desplegado para no ser sorprendidos por integrantes del CJNG.

Así como mantener enlace con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para obtener mayores datos, fortalecer la coordinación e implementar operaciones en las áreas con mayor incidencia delictiva, además de proporcionar apoyo de inteligencia militar.

Reorientar el despliegue de los efectivos locales y utilizar el empleo adecuado de los vehículos militares para proporcionar movilidad a las tropas durante las operaciones.

También se contempla monitorear la situación en los municipios que cuenten con C-4, C-5 y C-7 para que, ante alguna situación violenta por parte de integrantes de la delincuencia organizada, se alerten a los servicios desplegados para establecer cercos en las áreas de incidencia, control de las principales vías de comunicación y evitar que los delincuentes escapen.

