Rescatan a 15 turistas que quedaron varados tras los narcobloqueos del CJNG

Rescatan a un grupo de 15 turistas extranjeros y cuatro trabajadores mexicanos quedaron varados en plena autopista luego de que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incendiaron los vehículos en los que viajaban para realizar narcobloqueos tras la muerte de "El Mencho" el pasado 22 de febrero.

El ataque ocurrió el domingo en el kilómetro 45 de la autopista Puerto Vallarta–Guadalajara, en inmediaciones del municipio de Compostela, en el estado de Nayarit.

¿Qué pasó con los turistas en la autopista Puerto Vallarta–Guadalajara?

De acuerdo con la Secretaría de Marina, primero fueron localizadas 17 personas: el chofer, un guía y 15 turistas extranjeros que habían sido obligados a bajar del autobús antes de que fuera incendiado.

Entre ellos había dos australianos, siete estadounidenses, cinco canadienses y un alemán, además de mexicanos que también resultaron afectados.

En el mismo despliegue, personal de la Marina encontró a cuatro trabajadores de la empresa Materiales Livianos Coss y León. Ellos se dirigían a Puerto Vallarta para realizar trabajos de construcción, pero fueron despojados de su vehículo durante los bloqueos.

En total, 21 personas quedaron expuestas en medio de la violencia.

¿Cómo fue el rescate de la Marina en Boca de Chila?

Tras detectar la situación, elementos de Marina trasladaron a todos los afectados al Sector Naval de Boca de Chila. Ahí recibieron atención médica, alimentos, alojamiento y apoyo para comunicarse con sus familias.

Afortunadamente, no se reportaron heridos graves, aunque el susto y la tensión marcaron la jornada.

La autopista fue liberada horas más tarde, pero el miedo se extendió entre quienes transitaban por este corredor turístico clave entre Jalisco y Nayarit.

Violencia en Jalisco y Nayarit tras la muerte de “El Mencho”

El episodio se da en el contexto de la ola de violencia registrada el pasado 22 de febrero, tras un operativo federal en Tapalpa que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Luego de ese operativo, se reportaron narcobloqueos, quema de vehículos y ataques en distintos puntos del corredor Jalisco–Nayarit, una zona considerada estratégica para el grupo criminal.

Las autoridades federales reforzaron la vigilancia ante el riesgo de represalias y afectaciones en vías clave, ya que este tipo de bloqueos han sido utilizados reiteradamente como mecanismo de presión y control territorial.

Mientras tanto, turistas y trabajadores que solo buscaban llegar a su destino terminaron viviendo una experiencia que difícilmente olvidarán.

