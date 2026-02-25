Familiares de “El Mencho” reclaman formalmente su cuerpo ante la FGR

Tras días de especulaciones y bajo un estricto dispositivo de seguridad en las instalaciones forenses de la capital, el destino de los restos del narcotraficante más buscado de México comienza a definirse. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles que el cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ya fue reclamado formalmente por sus familiares.

El líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el pasado domingo durante un operativo de alta precisión del Ejército en Tapalpa, Jalisco, se encontraba bajo resguardo federal desde su traslado aéreo a la Ciudad de México en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Fue el pasado lunes 23 de febrero cuando la Agencia de Investigación Criminal logró confirmar oficialmente la identidad genética de Rubén "N", quien fue abatido en Tapalpa, Jalisco.

Un trámite a través de abogados: Las gestiones para la entrega

Ante el riesgo de detenciones y el fuerte cerco militar que rodea el caso, los deudos directos del capo evitaron presentarse físicamente en las instalaciones gubernamentales. De acuerdo con la confirmación de la FGR, la solicitud oficial para la reclamación del cadáver se llevó a cabo a través de un representante jurídico plenamente acreditado por la familia Oseguera.

Con esta petición formal sobre la mesa, las autoridades federales han iniciado las gestiones legales y periciales correspondientes para autorizar la liberación de los restos. Este proceso ocurre apenas un par de días después de que el propio titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, revelara que la identidad del líder criminal había sido corroborada al cien por ciento mediante rigurosas pruebas de genética forense.

Por ahora, la FGR mantiene total hermetismo sobre la fecha y hora exacta en la que el cuerpo abandonará las instalaciones oficiales, así como la ruta o el destino final que tendrá el líder criminal.