Estados Unidos oficializa la muerte de “El Mencho"; ya es catalogado como “FALLECIDO”

El gobierno de Estados Unidos cerró formalmente el expediente de búsqueda contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Tras los resultados de la identificación genética que confirman su deceso en el operativo del pasado domingo en Jalisco, las agencias de seguridad estadounidenses actualizaron su estatus oficial a "FALLECIDO" (DECEASED).

Con esta acción, el Departamento de Estado de la Unión Americana retiró la oferta de hasta 15 millones de dólares que mantuvo vigente durante años por información que condujera a su captura.

De fugitivo a "Fallecido": La actualización de la DEA

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) modificó la ficha técnica del exlíder del CJNG. El cartel de recompensa, que anteriormente mostraba tres fotografías de Oseguera Cervantes, ahora exhibe el sello de "DECEASED" en letras negras sobre las imágenes del capo.

De acuerdo con el registro oficial de la base de datos NCIC de Estados Unidos, estos son los datos que figuraban en su perfil hasta el momento de su baja:

Perfil de Nemesio Oseguera Cervantes

Rasgo Descripción Estatus actual Fallecido (DECEASED) Año de nacimiento 1966 Altura 5' 7" (aprox. 1.70 m) Peso 150 lbs (aprox. 68 kg) Color de ojos Café (Brown) Color de cabello Negro (Black) Número NCIC W178849401

Fin de la recompensa millonaria por "El Mencho"

La cifra de 15,000,000 USD representó una de las recompensas más altas ofrecidas por el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Esta suma solo era comparable con la ofrecida por otros líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La oficialización de su muerte por parte de las autoridades de Estados Unidos ocurre tras un riguroso proceso de colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes proporcionaron las muestras genéticas necesarias para el cotejo científico tras los enfrentamientos en Tapalpa, Jalisco.

CJNG: ¿Quiénes heredan la prioridad de la DEA tras "El Mencho"?

La oficialización de la muerte de "El Mencho" ha provocado una reconfiguración inmediata en el tablero de los objetivos más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA), el foco de las agencias internacionales se centra ahora en los dos mandos de mayor jerarquía que permanecen en libertad y que podrían disputar la sucesión del cártel.

Actualmente, las recompensas de mayor cuantía vigentes para la organización se sitúan en los 5 millones de dólares por cabeza, apuntando a quienes controlan el brazo armado y las estructuras logísticas regionales.

Perfil de Juan Carlos Valencia, “El 03”: ¿El nuevo líder del CJNG?

1. Juan Carlos Valencia González, "El 03"

El hijastro de "El Mencho" se posiciona como un líder natural debido a su linaje (hijo de Rosalinda González Valencia) y su mando sobre las fuerzas de choque.



Recompensa: Hasta 5 millones de dólares.

Hasta 5 millones de dólares. Rol: Líder de las Fuerzas Especiales Grupo Élite , encargadas de la seguridad de la cúpula y operaciones de alto impacto.

Líder de las , encargadas de la seguridad de la cúpula y operaciones de alto impacto. Estatus: Su doble nacionalidad (estadounidense y mexicana) lo convierte en una prioridad directa para el Departamento de Justicia.

2. Audias Flores-Silva, "El Jardinero"

Considerado durante años como la "mano derecha" de Nemesio Oseguera, Flores-Silva logró evadir los recientes operativos y se mantiene como uno de los operadores más poderosos de la organización.

