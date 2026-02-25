“El Mencho” buscaba protección divina: Esto dice el Salmo que guardaba con la Virgen

El operativo que culminó con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", no solo dejó al descubierto una red de cabañas de lujo en Tepalpa, Jalisco, sino también el profundo perfil religioso del líder criminal: un salmo, la Virgen y altares.

En las recámaras donde el capo se refugiaba, los investigadores hallaron un contraste absoluto: entre armamento pesado y restos de enfrentamientos, destacaban altares y oraciones escritas a mano.

La cabaña de "El Mencho": Altares y devoción por la Virgen de Guadalupe

Azteca Noticias estuvo en la zona del Country Club de Tapalpa y ahí pudimos constatar que "El Mencho" mantenía una devoción constante por figuras clave del catolicismo mexicano. En las repisas de madera de las cabañas, se localizaron altares con veladoras encendidas e imágenes de las máximas figuras:



San Judas Tadeo: Identificado popularmente como el patrono de las "causas difíciles".

La Virgen de Guadalupe: Presente tanto en figuras de bulto como en grabados de piedra en las inmediaciones de sus propiedades.

La Sagrada Familia: Representaciones de Jesús, María y José que custodiaban los espacios comunes de sus escondites.

Incluso en los puntos de reunión con su círculo de seguridad, donde se encontraron botas tácticas y camionetas rafagueadas, la imagen de la Virgen de Guadalupe permanecía como un elemento central de la decoración y protección espiritual.

¿"El Mencho" era un capo devoto y enfermo?



Nuestro enviado especial, @IrvingPineda, recorrió la ciudad de cabañas donde Nemesio Oseguera vivía a salto de mata. Lo que hallamos revela la fragilidad detrás del mito.



El Salmo 91 de "El Mencho": El "escudo" escrito a mano

Uno de los hallazgos más reveladores fue una hoja de cuaderno encontrada en una de las recámaras, donde el Salmo 91, conocido en el ámbito místico como una oración de protección contra enemigos y peligros de muerte, estaba escrito meticulosamente a mano.

La oración, que el líder del CJNG guardaba como un amuleto, dice textualmente:

"Dígale al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él lo librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia; lo cubrirá bajo sus alas como un refugio".

El texto continúa resaltando la invulnerabilidad que el capo buscaba frente a sus perseguidores: "Aunque caigan mil hombres a su lado, y diez mil a su derecha, usted estará fuera de peligro. Su lealtad será su escudo y armadura".

El escrito finaliza con la promesa de una larga vida: "Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Amén".

“El Mencho”, criminal más buscado por México y EU, tenía este salmo escrito a mano en su cabaña de Tepalpa |Azteca Noticias

Este "escudo espiritual" contrastaba con la realidad de la escena: cartuchos de arma calibre .50, chalecos antibalas con restos de sangre y una camioneta destrozada por la refriega.

Pese a las plegarias que pedían que "la desgracia no lo alcanzara", la persecución terminó en el monte de Tapalpa, desde donde el cuerpo del líder fue finalmente evacuado por una aeronave del ejército.

Transcripción completa del Salmo 91 escrito a mano de "El Mencho":

“Salmo 91:

Dígale al Señor: 'Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza'. Él lo librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia; lo cubrirá bajo sus alas como un refugio. Aunque caigan mil hombres a su lado, y diez mil a su derecha, usted estará fuera de peligro. Su lealtad será su escudo y armadura.

La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que lo escolten en todos sus caminos. En sus manos lo habrán de sostener, para que no tropiece su pie en alguna piedra.

Andará sobre víboras y leones y pisará cachorros y dragones. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Amén”.

