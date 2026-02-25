¿Se despedaza el círculo de “El Mencho”?: Detienen a ‘El Hacha’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaxcala

En una intervención realizada en territorio tlaxcalteca, integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno federal lograron la detención de un individuo identificado como Isaac Moreno Romero. El sujeto, conocido bajo el sobrenombre de "El Hacha", es señalado por las autoridades como un elemento estratégico dentro de la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación, con un radio de influencia centrado primordialmente en la demarcación de Santa Cruz.

Detienen a Isaac Moreno, 'El Hacha', por su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Durante el despliegue táctico que derivó en su aseguramiento, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversas cantidades de sustancias prohibidas, así como un artefacto explosivo del tipo granada, objetos que fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para la integración de la investigación.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos tras la captura, a este hombre se le atribuye la coordinación de múltiples actividades ilícitas que han vulnerado la paz en dicha región geográfica. Las indagatorias preliminares vinculan directamente a Isaac Moreno Romero con la ejecución de privaciones ilegales de la libertad y mecanismos de extorsión dirigidos a distintos sectores de la población.

Asimismo, se tiene conocimiento de su probable participación en esquemas de exigencia de dinero conocidos como cobro de piso, además de estar relacionado con diversos eventos de homicidio que han ocurrido en su zona de operación.

Se le atribuyen delitos como extorsión, homicidios y tráfico ilegal de combustibles en Tlaxcala

Otro de los ejes delictivos que presuntamente lideraba El Hacha corresponde al tráfico y comercialización no autorizada de combustibles, actividad comúnmente referida como el comercio ilegal de hidrocarburo. Este negocio ilícito formaba parte de la base financiera que sostenía su posición como operador regional.

Los informes subrayan que su papel dentro de la organización criminal no se limitaba a la administración de recursos, sino que también contemplaba la planeación y ejecución de ofensivas armadas y agresiones frontales en contra de agrupaciones delictivas contrarias que se disputan el control de la plaza.

La aprehensión de este presunto criminal representa un movimiento relevante para las fuerzas federales en su intento por desarticular los mandos medios y superiores de las organizaciones con presencia en el centro del país. El material bélico y las sustancias encontradas al momento de su detención refuerzan la peligrosidad que las autoridades le adjudican.

'El Hacha' permanecerá bajo custodia

Por ahora, el sospechoso permanece bajo custodia mientras se determinan las responsabilidades legales derivadas de los múltiples delitos que se le imputan, los cuales abarcan desde el narcomenudeo hasta crímenes de alto impacto que afectaban la seguridad ciudadana en Tlaxcala.

El proceso judicial continuará su curso para esclarecer cada una de las líneas de investigación mencionadas, especialmente aquellas que tienen que ver con la violencia generada por la confrontación entre bandas rivales.

Los indicios recabados en Santa Cruz serán fundamentales para sustentar el caso ante los tribunales, garantizando que la información recolectada sobre los secuestros y las agresiones sea integrada de manera adecuada en el expediente contra Moreno Romero. Con esta acción, se busca debilitar la capacidad logística del grupo delictivo al que servía en esa entidad federativa.

