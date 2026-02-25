Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Violencia en Iztacalco: Riña entre vecinos deja un muerto en la colonia Barrio Los Reyes

Una riña en un predio del Barrio Los Reyes, en Iztacalco, terminó con un hombre muerto por disparos. Autoridades investigan y no hay detenidos hasta el momento.

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Armando Martínez

Una riña entre habitantes de un predio ubicado en el cruce de Chimalpopoca y la avenida Plutarco Elías Calles, en el Barrio Los Reyes, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), dejó como saldo un hombre muerto la tarde de este miércoles 25 de febrero.

Notas