Cae Dionicio “N” exfuncionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco por corrupción en Morelos

La tarde de este viernes, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ejecutó una orden de aprehensión contra Dionicio “N”, exfuncionario del gobierno estatal durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. Su nombre volvió a acaparar la atención pública luego de que en marzo de 2025 fueran localizados restos humanos en uno de sus domicilios en Cuernavaca, durante un cateo.

Sin embargo, las autoridades dejaron claro que esta detención no está relacionada con ese hallazgo, el cual sigue siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos. En esta ocasión, el arresto responde a una carpeta de investigación por presuntos delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

¿Por qué fue detenido Dionicio Emanuel “N” en Morelos?

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Dionicio “N” es señalado por su probable responsabilidad en el mal manejo de recursos públicos, durante su paso por cargos clave dentro de la administración estatal y municipal.

El exfuncionario se desempeñó como director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, una de las áreas más cuestionadas del sexenio de Cuauhtémoc Blanco, además de haber sido tesorero municipal de Cuautla, al inicio del actual gobierno encabezado por Jesús Corona Damián.

Las autoridades señalan que la orden de aprehensión es resultado de acciones de inteligencia y operativos coordinados entre instancias estatales y federales, como parte de los trabajos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Detuvieron a Dionicio Emanuel N, exdirector del Filateq



El caso de los restos humanos en el domicilio de Dionicio "N" sigue su rumbo en Morelos

Aunque su nombre está ligado a uno de los episodios más inquietantes del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción insistió en que el hallazgo de restos humanos en su domicilio no forma parte de esta investigación.

Ese caso continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, que mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el origen de los restos y determinar posibles responsabilidades.

Aun así, la detención de Dionicio “N” vuelve a poner el foco sobre su gestión y el cúmulo de irregularidades que han rodeado su carrera dentro del servicio público.

Dionicio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de definir su situación legal en los próximos días.