Cae “El 07", presunto asesino de Pedro Martínez, exalcalde de Oaxaca, ligado a “Los Rusos”

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó este la detención de Z.S.S., alias "El 07", señalado como el probable autor material del homicidio de Pedro Martínez, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec. Según el comunicado, el arresto se ejecutó mediante una orden de aprehensión el pasado 2 de agosto, gracias a operativos de inteligencia y trabajo de campo coordinado en la región.

El titular de la dependencia, Bernardo Rodríguez Alamilla, recordó que el exalcalde perdió la vida el 13 de julio de 2026 tras ser atacado a balazos dentro de una ferretería de su propiedad, localizada en la calle Ignacio Zaragoza; asimismo destacó que esta captura es un paso fundamental para combatir la violencia y llevar justicia a la zona de la Costa oaxaqueña.

¿Qué vínculos criminales tiene el detenido?

Durante su reporte ante medios de comunicación, las autoridades revelaron que el imputado presuntamente forma parte de la célula delictiva conocida como "Los Rusos". Aunque este grupo criminal tiene su principal centro de operaciones en el estado de Guerrero, ha logrado extender su presencia hacia los municipios costeros de Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca detiene a Z.S.S., alias "El 07" probable autor material de homicidio del ex presidente municipal de San Juan Cacahuatepec



* Las investigaciones ministeriales establecen que el detenido presuntamente integra la célula delictiva conocida como "Los Rusos", con… pic.twitter.com/dykOi3SzNQ — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) August 5, 2026

¿Cuáles son los delitos cometidos por "Los Rusos"?

Las investigaciones ministeriales relacionan a "Los Rusos" con una amplia variedad de ilícitos de alto impacto que hasta el momento la Fiscalía mantiene abiertas múltiples carpetas para desarticular al grupo; en sí se les acusa de:



Homicidios calificados y ataques armados

Secuestro y extorsión

Narcomenudeo y tráfico de drogas

Portación ilegal de armas de fuego exclusivas

Así ocurrió el ataque en San Juan Cacahuatepec

El homicidio de Pedro Martínez consternó a la comunidad local por la inmediatez y brutalidad del hecho, pues la víctima fue privada de la vida de manera directa mientras se encontraba al interior de su negocio comercial. Desde ese día, peritos y agentes ministeriales recolectaron pruebas clave que finalmente permitieron identificar al agresor y solicitar la orden judicial para su captura.

Tras este hecho, el fiscal Rodríguez Alamilla reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, asegurando que ningún crimen quedará en el olvido. Señaló que cada arresto rompe el ciclo de impunidad y lanza un mensaje contundente a los delincuentes.