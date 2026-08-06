Despojan casa al muralista Jorge González Camarena en la Del Valle y la recupera| FOTOS

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) lograron recuperar una casa del muralista Jorge González Camarena, a quien le fue arrebatada en un caso más despojo en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El 29 de julio de 2026 fueron detenidas dos mujeres identificadas como Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo por hechos ocurridos en un inmueble ubicado dicha zona de la capital.

Despojo en colonia Del Valle: detienen a dos presuntas implicadas.|FGJ CDMX

Esto sabemos del despojo a propiedad del muralista González Camarena

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó este miércoles 5 de agosto de 2026 que agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron asegurar y recuperar el predio.

La casa en cuestión está ubicada en la calle Martín Mendalde, colonia Del Valle.

Esta acción se llevó a cabo tras la denuncia por despojo presentada por una familiar del muralista González Camarena.

“Hoy es mi casa, mañana es la tuya": Un despojo destapó la red delictiva

¿Qué pasará con el inmueble despojado al muralista en la Del Valle?

De acuerdo con la fiscalía capitalina, una serie de entrevistas, inspecciones, consultas al Registro Público y la documentación aportada permitieron que el agente del Ministerio Público solicitara y obtuviera de un juez de control la autorización para ejecutar el aseguramiento.

El inmueble ahora quedó bajo resguardo de la Fiscalía de CDMX para preservarlo mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Por ahora la investigación se mantiene abierta, pero hasta ahora no hay reportes de personas implicadas o que tendrían relación con el despojo de esta casa.