Fue víctima de violencia 10 años y hasta ahora detienen al presunto agresor: el caso de Paula Fajardo

Paula Fajardo, una mujer en Morelos, denunció que sufrió violencia 10 años por parte de Jorge Francisco "N", su ex pareja, quien hasta ahora fue detenido como presunto responsable por el delito de intento de feminicidio.

Azteca Noticias conversó con ella en junio de 2026 y la mujer señaló que en su caso hubo falta de resultados por parte de las autoridades luego de que su caso se hizo viral en redes sociales.

¿Qué se sabe del caso de Paula Fajardo, mujer que denunció agresión de su ex pareja?

La mujer contó que durante su matrimonio fue víctima de violencia, pero ante el miedo de que este sujeto pudiera hacerle algo más grave guardó silencio.

No obstante, hubo un punto en el que ya no solo ella era víctima, pues la violencia alcanzó a sus hijos e incluso relató que este hombre la acosaba y amenazaba.

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Capturan en Guerrero a ex pareja de Paula Fajardo

Jorge Francisco “N” buscó evitar ser detenido y promovió un amparo, sin embargo, a pesar de ello fue detenido en Guerrero, confirmaron las autoridades de ese estado.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de este hombre por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, por los hechos ocurridos en Morelos.

Agentes lo aprehendieron en el Fraccionamiento Magallanes del municipio de Acapulco de Juárez.

Tras su detención, fue entregado a la Fiscalía General del Estado de Morelos para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y continuar con el procedimiento legal correspondiente.