Riña en Atlampa, CDMX: Atacó a su hermanastro con un cuchillo de cocina tras pasar la noche tomando

Una reunión familiar se tornó violenta en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, dejando como saldo a un hombre herido de gravedad y a su hermanastro tras las rejas. Los hechos ocurrieron este 16 de febrero de 2026 en la colonia Atlampa, donde una discusión al calor del consumo de bebidas alcohólicas derivó en un ataque con arma blanca.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acudieron al sitio tras recibir un reporte de emergencia emitido por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes alertaron sobre una persona lesionada al interior de una vivienda.

Violencia en el Callejón Del Cano: Discusión termina en apuñalamiento

Al arribar al domicilio ubicado en la calle Callejón Del Cano, los oficiales se entrevistaron con la víctima, un hombre de 33 años de edad. El afectado relató que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su hermanastro cuando comenzó una disputa verbal por motivos personales.

En medio del altercado, el agresor se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y regresó para atacar a su familiar de forma directa. Según el testimonio recabado por los uniformados, el ataque fue repentino, dejando a la víctima sin oportunidad de defenderse adecuadamente.

Ante la gravedad de las heridas, se solicitó la presencia inmediata de los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Tras una valoración rápida, el personal médico diagnosticó al lesionado con:



Dos heridas punzocortantes localizadas en la zona del pecho.

Debido a la profundidad de las lesiones y el riesgo de afectación a órganos vitales, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica definitiva y cirugía reconstructiva.

Situación legal del agresor de la colonia Atlampa

En el lugar de los hechos, la policía detuvo al presunto agresor, un hombre de 44 años de edad que aún permanecía dentro del inmueble. Durante la intervención, los oficiales aseguraron el arma utilizada en el ataque: un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 30 centímetros de largo.

Tras informarle sus derechos de ley, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Esta autoridad será la encargada de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación por el delito de lesiones calificadas y lo que resulte, mientras el arma asegurada permanece bajo resguardo como evidencia del crimen.

