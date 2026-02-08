Cae “La Cuca” tras cateo en chelería usada como punto de venta de droga en Coyoacán

Policías y fuerzas federales catearon una chelería señalada como punto de venta de droga en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, en la Ciudad de México ( CDMX ). Los encargados invadían la calle con carpas donde atendían a la clientela en las calles de Jilotzingo y Guamúchil, en el lugar fueron detenidos Enrique, alias “La Cuca” y José Roberto.

Cateo en chelería deja un dos detenidos en Coyoacán

Lo que aparentaba ser una simple chelería terminó bajo la mira de las autoridades. Policías y fuerzas federales catearon un local ubicado en la esquina de Jilotzingo y Guamúchil, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, señalado como presunto punto de venta de droga.

De acuerdo con la información, el establecimiento era utilizado para la venta de cerveza y bebidas alcohólicas; sin embargo, también se realizaba la presunta comercialización de narcóticos.

El lugar era administrado por tres hombres, quienes además invadían parte de la vía pública al instalar una carpa con mesas para atender a la clientela.

Durante el operativo fueron detenidos Enrique “N”, alias “La Cuca”, y José “N”. En el sitio se aseguraron 130 dosis de droga: una bolsa negra con asas de plástico que contenía 83 bolsitas transparentes tipo ziploc con hierba verde seca con características de la marihuana, así como una bolsa transparente con 47 bolsitas con sustancia blanca en polvo con características de la cocaína.

