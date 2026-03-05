¡Golpe al Cártel de Sinaloa! Cae “El Tobilio”, líder de red de fentanilo buscado por Estados Unidos; hay tres detenidos más

Como resultado de labores de inteligencia y vigilancia en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa.

Los operativos se concentraron en zonas rurales y permitieron el decomiso de armamento y precursores químicos.

Capturan a líderes del Cártel de Sinaloa con orden de arresto en Estados Unidos

Entre los detenidos se encuentra Régulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, a quien las autoridades identifican como líder de una red de distribución de fentanilo y productor de drogas sintéticas a gran escala.

También fue capturada Karina Guadalupe “N”, señalada como la encargada de la logística y la adquisición de precursores. Ambos cuentan con órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

Así fue el operativo contra integrantes del Cártel de Sinaloa

La primera acción ocurrió durante recorridos de prevención en Soyatita. Los elementos federales detectaron a Karina Guadalupe “N” a bordo de un vehículo que no portaba placas de circulación.

Tras marcarle el alto y realizar una inspección de seguridad, los agentes hallaron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, lo que derivó en su detención inmediata.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullaje terrestre y aéreo en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto "N", alias "Tobilio", identificado como líder de una… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 5, 2026

Detención de sujetos armados en Pueblo de Alaya

En una segunda intervención en el poblado de Pueblo de Alaya, las autoridades interceptaron otra unidad sin placas. En el vehículo viajaban tres hombres: "El Tobilio", José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”. Durante la revisión se aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica, equipo con el cual circulaban por la zona.

Inhabilitación de un laboratorio clandestino

Como parte de los reconocimientos terrestres y aéreos en las inmediaciones de El Dorado, las fuerzas de seguridad localizaron un laboratorio utilizado para la fabricación de metanfetaminas.

En el lugar se aseguraron dos máquinas diseñadas para elaborar tabletas, diversas ollas de peltre y contenedores que almacenaban más de 500 litros de sustancias químicas empleadas en la producción de estupefacientes.

⛓️ Caen "El Tobolio" y "La Dora" en Sinaloa: líderes del Cártel de Sinaloa con órdenes de extradición.



En un operativo federal en el pueblo de Alaya, municipio de Cosalá, fue detenido Régulo Gilberto Acosta Hernández, alias "Tobolio", líder de la célula de "El 19" del Cártel de… — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 5, 2026

¡Golpe millonario contra el Cártel de Sinaloa!

El Gabinete de Seguridad informó que, de acuerdo con sus estimaciones, el valor de los productos que se fabricaban en este laboratorio podría alcanzar los mil 250 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Con este golpe, se inhabilitaron los instrumentos y materiales de la célula delictiva, buscando reducir su capacidad operativa y de producción en la región.