Asesinato en una barbería de Xochimilco; detienen a uno de los presuntos criminales
Policías detuvieron a un sospechoso del asesinato en la barbería de Xochimilco tras un cerco virtual; tenía drogas y una sudadera con manchas de sangre.
Capturaron a uno de los presuntos responsables del asesinato de un hombre en la alcaldía Xochimilco. El violento suceso ocurrió dentro de una barbería localizada en la Carretera a Santa Cecilia y Privada Tulipanes, colonia Valle de Santamaría. La víctima del crimen fue un hombre de 30 años de edad que murió a causa de una agresión con disparos de arma de fuego. Tras cometer el homicidio, los probables responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta de color negro.
Cerco virtual ayuda a detención de sospechoso de asesinato en Xochimilco
Luego de la agresión, policías y monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona. En los videos se observó a dos probables responsables huir a bordo de una motocicleta negra, por lo que se implementó un cerco virtual para ubicarla.
Minutos después, los operadores detectaron la motocicleta estacionada en la esquina de Emiliano Zapata y Niños Héroes, en la colonia Barrio San Juan Moyotepec, también en Xochimilco, donde uno de los tripulantes se cambiaba de ropa para intentar evadir a la policía.
Detenido en Xochimilco tenía droga y una sudadera manchada de sangre
Los policías acudieron al punto e interceptaron al joven, de 22 años de edad, a quien le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial. Durante la inspección, le aseguraron:
- 30 bolsitas con marihuana
- 15 dosis de droga cristal
- Dos celulares
- Una sudadera color café con manchas hemáticas
- La motocicleta negra usada en la huida
Homicidios y ataques en barberías de CDMX en 2025
- Iztacalco, junio 2025: Una balacera en la barbería “Studio 10”, en la alcaldía Iztacalco, dejó al menos un muerto y un herido. Cinco personas fueron detenidas tras el operativo policial.
- Tláhuac, julio 2025: Un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos en el tórax dentro de una barbería de la colonia Agrícola Metropolitana. Capturaron al presunto agresor en la colonia Morelos y le aseguraron varias dosis de cocaína.
- Venustiano Carranza, noviembre 2025: Un joven de aproximadamente 18 años fue asesinado al recibir al menos 10 disparos frente a una barbería, cuando estaba con otras personas. Fue identificado como "El Dylan" de la Anti Unión. Hay cuatro detenidos.