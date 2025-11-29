Asesinato en una barbería de Xochimilco; detienen a uno de los presuntos criminales

Capturaron a uno de los presuntos responsables del asesinato de un hombre en la alcaldía Xochimilco. El violento suceso ocurrió dentro de una barbería localizada en la Carretera a Santa Cecilia y Privada Tulipanes, colonia Valle de Santamaría. La víctima del crimen fue un hombre de 30 años de edad que murió a causa de una agresión con disparos de arma de fuego. Tras cometer el homicidio, los probables responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta de color negro.

Cerco virtual ayuda a detención de sospechoso de asesinato en Xochimilco

Luego de la agresión, policías y monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona. En los videos se observó a dos probables responsables huir a bordo de una motocicleta negra, por lo que se implementó un cerco virtual para ubicarla.

Minutos después, los operadores detectaron la motocicleta estacionada en la esquina de Emiliano Zapata y Niños Héroes, en la colonia Barrio San Juan Moyotepec, también en Xochimilco, donde uno de los tripulantes se cambiaba de ropa para intentar evadir a la policía.

Detenido en Xochimilco tenía droga y una sudadera manchada de sangre

Los policías acudieron al punto e interceptaron al joven, de 22 años de edad, a quien le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial. Durante la inspección, le aseguraron:



30 bolsitas con marihuana

15 dosis de droga cristal

Dos celulares

Una sudadera color café con manchas hemáticas

La motocicleta negra usada en la huida

Homicidios y ataques en barberías de CDMX en 2025