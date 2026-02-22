Con aeronaves de combate y un intenso enfrentamiento: así fue el operativo que llegó hasta el escondite de “El Mencho” en Jalisco

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue detenido y abatido hoy 22 de febrero durante una operación coordinada por el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. En Azteca Noticias te decimos cómo fue el operativo que llegó hasta el escondite del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa.

La cúpula del grupo de la delincuencia organizada no sólo sufrió la baja de su cabeza "El Mencho". También fue detenido, Audias Flores-Silva, conocido como "El Jardinero" y uno de sus colaboradores más cercanos.

¿Cómo fue el operativo en el que murió "El Mencho"?

El operativo se realizó entre el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, apoyados con datos clave de las autoridades de Estados Unidos.

Con aeronaves de combate y equipos de reacción inmediata, los militares llegaron al escondite del capo. Al ser recibidos con fuego pesado, los uniformados repelieron la agresión para defender su vida.

Murieron 7 personas en operativo contra "El Mencho"

El saldo del enfrentamiento fue contundente. En el lugar de los hechos quedaron cuatro integrantes del CJNG fallecidos. Otros tres, incluyendo a "El Mencho", resultaron heridos de gravedad.

Las autoridades intentaron salvarles la vida trasladándolos de urgencia vía aérea hacia la Ciudad de México, pero los tres perdieron la vida durante el vuelo.

Ahora, peritos expertos se encargan de las pruebas finales para la identificación oficial de los cuerpos.

Cae "El Jardinero", mano derecha de "El Mencho"

Entre los dos detenidos con vida en esta operación, destaca una figura clave: Audias Flores-Silva, alias "El Jardinero". Este hombre no es cualquier criminal; era la mano derecha de "El Mencho" y por quien la DEA ofrecía 5 millones de dólares.

Conocido también como "El Mata Jefes", se le consideraba el sucesor natural del mando y está vinculado con ataques sangrientos contra policías en 2015. Su captura representa un golpe logístico irreparable para la organización.

Decomisan lanzacohetes del CJNG

La peligrosidad del grupo quedó demostrada con el armamento asegurado en el sitio. Además de vehículos blindados, se decomisaron lanzacohetes con potencia suficiente para derribar aeronaves y destruir tanques militares.

Tres elementos del Ejército resultaron heridos y ya reciben atención médica especializada en instalaciones sanitarias de la capital del país.

La caída de “El Mencho”, abatido en Jalisco por fuerzas federales, representa un golpe histórico al CJNG.



— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Jalisco bajo código rojo por caída de "El Mencho"

Tropas del Ejército y elementos de la Guardia Nacional provenientes del centro del país y estados vecinos están concentrados en Jalisco ante la violencia desatada por la muerte del líder del CJNG.

El objetivo es reforzar la seguridad, pues tras el operativo durante la mañana, distintos hechos delictivos se han presentado en todo el estado jalisciense y en otras entidades de la república mexicana como Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, etc.