Día negro para el narco: 22 de febrero, la coincidencia que une a “El Mencho” y “El Chapo”

El calendario de la seguridad en México tiene una fecha marcada con rojo: el 22 de febrero. Este día parece ser el talón de Aquiles para los líderes criminales más buscados. Mientras hoy, en 2026, las fuerzas federales confirman el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco, la memoria nos regresa a una mañana similar en Sinaloa con la captura de "El Chapo" Guzmán.

"El Chapo" Guzmán cayó un 22 de febrero, igual que "El Mencho"

Fue un 22 de febrero de 2014 cuando el país despertó con una noticia que parecía sacada de una película. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) irrumpieron en un domicilio de Mazatlán a las 6:40 de la mañana. Ahí, tras 13 años de estar prófugo desde su escape de Puente Grande en 2001, Joaquín “El Chapo” Guzmán fue recapturado.

La noticia voló y el entonces presidente Enrique Peña Nieto la confirmó al mundo: el líder del Cártel de Sinaloa volvía a estar tras las rejas.

Captura de "El Chapo" duró poco

Aquella captura del 2014 fue celebrada como un triunfo histórico, pero el gusto duró poco. Apenas año y medio después, en junio de 2015, "El Chapo" volvió a humillar al sistema penitenciario al escaparse del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Lo hizo a través de un sofisticado túnel de 1.5 kilómetros construido justo debajo de su celda.

"El Mencho": Un final diferente en Tapalpa

A diferencia de la captura de Guzmán en 2014, el operativo de hoy contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tuvo un desenlace fatal. "El Mencho" no fue llevado a una prisión de máxima seguridad; perdió la vida tras un intenso enfrentamiento con el Ejército y la Fuerza Aérea.

En esta ocasión, la inteligencia mexicana y la de Estados Unidos trabajaron juntas para dar con su escondite, asegurando que no hubiera espacio para una fuga más.

¿Dónde está "El Chapo" mientras cae "El Mencho"?

Hoy, mientras el imperio del CJNG se tambalea por la muerte de su cabeza y la detención de su sucesor, "El Jardinero", Joaquín Guzmán Loera observa todo desde una celda de 3 por 2 metros.

Se encuentra en la prisión ADX Florence en Colorado, una cárcel "supermax" de donde nadie ha escapado desde 1994. Ahí, el hombre que una vez dominó las montañas de Sinaloa pasa 23 horas al día encerrado, con solo una hora de sol.

Una fecha que los cárteles no olvidarán

Resulta impactante que dos de los operativos más grandes en la historia moderna de México compartan el mismo día en el calendario. El 22 de febrero queda registrado como el día en que el Estado Mexicano logró golpear la estructura más alta de los dos cárteles más lucrativos del mundo.

Para "El Chapo" fue el inicio del fin de su libertad en México; para "El Mencho", fue el cierre definitivo de su carrera criminal.