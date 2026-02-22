VIDEO: Primeras imágenes del operativo para eliminar a “El Mencho” en Rancho Pinto

Este domingo 22 de febrero de 2026, la Sierra Occidental de Jalisco se convirtió en el epicentro de un despliegue militar sin precedentes. El operativo, que resultó en la caída de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", comenzó a gestarse desde la tarde del sábado en el Pueblo Mágico de Tapalpa.

Lo que inició como una mañana tranquila de retiro turístico terminó en tres horas de fuego cruzado, imágenes en posesión de Azteca Noticias que ya han sido reveladas y que ponen de manifiesto la magnitud de la ofensiva contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El asalto desde el aire: Helicópteros artillados en Tapalpa

Testigos en la zona aseguran que la actividad inusual comenzó desde el sábado con sobrevuelos de reconocimiento. Sin embargo, fue en punto de las 7:20 de la mañana de este domingo cuando el ataque se intensificó. Aeronaves de la Fuerza Aérea, incluyendo al menos cuatro helicópteros y dos aviones bimotor, sobrevolaron los fraccionamientos Country Club y De los Pastores, cercanos a la Presa del Nogal.

Las imágenes muestran a helicópteros artillados realizando ráfagas de alto calibre hacia tierra, mientras se desplazaban sobre la zona boscosa que rodea el área conocida como Rancho Pinto.

Pánico en el Campo de Golf: VIDEO del operativo y huida

Uno de los videos más crudos de la jornada fue grabado desde el interior de un inmueble en un fraccionamiento Country Club. En la grabación, se escucha el llanto desesperado de un bebé mientras, a pocos metros, al menos cuatro hombres fuertemente armados con fusiles calibre .50 corren a un costado del campo de golf buscando refugio entre la maleza.

En el sitio, decenas de elementos federales fueron captados avanzando por tierra, apoyados por vehículos blindados, para penetrar el escondite del capo.

Este material gráfico evidencia cómo el círculo de seguridad de "El Mencho" intentó repeler la agresión ante el avance de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional.

Drone revela narcobloqueos y columnas de humo

Mientras el combate terrestre continuaba en Rancho Pinto, la violencia se extendió a otros puntos de Jalisco y estados vecinos. Imágenes captadas por drones particulares muestran el nivel de caos en la zona de la costa y en municipios como Zapopan y Autlán.

En los videos se aprecian constantes columnas de humo negro provocadas por el incendio de vehículos e inmuebles en los llamados narcobloqueos. Destaca el registro de la quema de vehículos al exterior de una tienda mayorista, una táctica utilizada por el grupo delictivo para obstaculizar el despliegue de refuerzos militares.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el saldo del enfrentamiento en Tapalpa fue de cuatro integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, entre ellos Nemesio Oseguera. Los tres heridos perdieron la vida durante su traslado vía aérea hacia la Ciudad de México.

Lamentablemente, tres elementos del Ejército resultaron heridos durante la operación y ya reciben atención médica en la capital del país.

