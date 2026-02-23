De campesino a líder de “Los Matazetas": el ascenso de “El Mencho” al poder del CJNG

El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no fue casualidad, ni un golpe de suerte. El hombre consolidó toda una trayectoria criminal que lo llevó a ser uno de los capos más buscados a nivel internacional.

Una historia criminal que culminó este domingo 22 de febrero con su captura y muerte en un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Orígenes humildes: sus primeros pasos en la delincuencia

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, Rubén creció en una familia dedicada al cultivo de aguacates. Por la falta de dinero tuvo que abandonar la escuela primaria para trabajar en el campo, y a los 14 años comenzó a vigilar plantaciones de marihuana.

Su apodo, ‘El Mencho’, proviene de su nombre Nemesio, que adoptó en honor a su padrino, así como también su afición por los gallos de pelea.

En la década de 1980 emigró de manera ilegal a California, donde utilizó múltiples alias, entre ellos Rubén Ávila, José López Prieto y Miguel Valadez, para ocultar su identidad.

Arde el país y cae una era del narco: La historia de “El Mencho”, el fundador del CJNG

Allí se involucró en la producción y venta de drogas, principalmente metanfetamina y heroína. La DEA documentó que el capo fue arrestado varias veces entre 1986 y 1992 y deportado a México, aunque continuó ingresando a Estados Unidos para mantener sus negocios ilícitos.

Del policía al crimen organizado

Tras cumplir su condena y regresar a México, ‘El Mencho’ se incorporó brevemente a las fuerzas policiales locales de Jalisco en Cabo Corrientes y Tomatlán.

Pero su carrera en las fuerzas federales no duró mucho y posteriormente se unió al Cartel del Milenio, donde consolidó su posición a través de alianzas estratégicas, incluyendo su matrimonio con Rosalinda González Valencia.

Después de la detención de líderes del Cartel del Milenio y la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, el grupo se dividió en dos facciones: La Resistencia y Los Matazetas, encabezados por ‘El Mencho’.

Esta división provocó una sangrienta guerra interna por el control de los territorios de Jalisco, pero ‘El Mencho’ y Los Matazetas lograron imponerse, eliminando opositores y consolidando su influencia en el occidente de México.

Nacimiento del CJNG y su imperio delictivo

Tras la victoria sobre La Resistencia, el grupo de Oseguera cambió su nombre a Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), iniciando un periodo de expansión territorial y operaciones de tráfico de drogas.

Pero sus actividades no solo se limitaron al tráfico de fentanilo y otros opioides, sino que al grupo también se le señala por el reclutamiento forzado, asesinatos, extorsiones y secuestros.

De campesino humilde, Rubén Oseguera se transformó en uno de los criminales más temidos de México, consolidando al CJNG como un poder clave del narcotráfico, aunque ahora inicia una disputa por definir quién será su próximo líder.