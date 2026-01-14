¡Escándalo en Campeche! Detienen al rector de la Universidad Autónoma por posesión de sustancias ilícitas

El pasado 12 de enero 2026, se reportó la detención de José Alberto "N", el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por ser acusado presuntamente de posesión de sustancias ilícitas; fue arrestado junto con su esposa.

La Fiscalía General del Estado reveló que detención del rector ocurrió después de realizar una revisión a su vehículo tras una supuesta denuncia anónima, durante la inspección se encontraron algunas sustancias ilícitas al interior de la unidad.

Los hechos ocurrieron cuando manejaba por las calles de Av. López Mateos en San Francisco, Campeche.

Destituyen a José Alberto como rector de la UAC tras ser detenido

Por su parte, la Universidad Autónoma de Campeche lanzó un comunicado en el que rechazaban la detención de José Alberto "N", pues aseguraban que fue injustificada; sin embargo, la publicación fue borrada horas después.

Algunos usuarios se han pronunciado a favor del, ahora ex rector, a través de los comentarios de las publicaciones de la institución educativa.

Un día después del arresto de José Alberto, el Consejo Universitario sesionó para elegir a la nueva rectora de la institución, Fanny Guillermo.

La destitución del rector, para algunos críticos, fue una clara intromisión del Gobierno de Campeche.

Continúan las investigaciones de José Alberto "N"

Se espera que en estos días, las autoridades den a conocer la resolución de este caso, por el momento, la Fiscalía y la universidad, se han mantenido en silencio. Mientras tanto, las investigaciones continúan.

Por otro lado, familiares del ex rector y su esposa, no han realizado un pronunciamiento oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de enero 2026.