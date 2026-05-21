Clases virtuales y cambios en junio: Lanzan nuevo aviso oficial sobre el calendario escolar en Jalisco

Las Secretaría de Educación Jalisco confirmó nuevos ajustes para las Clases en Jalisco durante junio de 2026 debido a la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026; aunque el calendario del ciclo escolar no terminará antes, sí habrá días con actividades a distancia en distintos municipios del estado para reducir afectaciones de movilidad y seguridad durante los partidos programados en Guadalajara.

El nuevo aviso oficial aclara cómo quedará el calendario para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria; además, explica qué días habrá clases virtuales, cuándo terminarán las actividades presenciales y cómo continuará el cierre administrativo del ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué días habrá clases virtuales en Jalisco?

La Secretaría de Educación Jalisco informó que el jueves 11 de junio las actividades educativas serán completamente a distancia en todo el estado; posteriormente, los días 18, 23 y 26 de junio también se implementará educación virtual, aunque únicamente en municipios relacionados con la logística del Mundial 2026.

Las medidas aplicarán en:



Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tlajomulco

Tonalá

El Salto

Juanacatlán

Ixtlahuacán de los Membrillos

Zapotlanejo

Acatlán de Juárez

Las autoridades explicaron que estos ajustes buscan evitar complicaciones viales, saturación de transporte y riesgos durante los días con mayor movimiento turístico y operativo en la ciudad.

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El calendario escolar no terminará antes por el Mundial

Durante varias semanas surgió la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar en Jalisco debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a las altas temperaturas registradas en distintas zonas del estado; sin embargo, la propuesta finalmente fue descartada.

El calendario escolar oficial se mantendrá prácticamente sin modificaciones para la mayoría de estudiantes; por ello, las clases presenciales concluirán el próximo 30 de junio para educación básica.

Después de esa fecha continuarán algunas actividades administrativas y pedagógicas dirigidas a docentes, estudiantes y familias.

Así quedará el cierre del ciclo escolar 2026

De acuerdo con el calendario actualizado, el miércoles 1 de julio se realizará la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar; además, los días 2 y 3 de julio se llevarán a cabo talleres intensivos para personal docente.

Posteriormente, entre el 6 y el 14 de julio, las escuelas podrán ofrecer actividades opcionales de reforzamiento académico para alumnos que necesiten apoyo adicional en distintos aprendizajes.

Durante ese mismo periodo, madres, padres y tutores podrán descargar boletas y certificados electrónicos mediante la plataforma APPrende Jalisco.

Finalmente, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de julio, fecha en la que iniciará el receso vacacional de verano para estudiantes y personal educativo.