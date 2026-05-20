Alumno tenía entrenamiento con armas; investigan influencia “incel” tras ataque a maestras en Michoacán

A dos meses del ataque armado contra dos maestras en la preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Fiscalía General del Estado informó nuevos detalles del alumno que perpetró el crimen.

Durante una conferencia ante medios de comunicación, el fiscal Carlos Torres Piña informó que Osmar “N”, el adolescente señalado como el principal sospechoso, mostraba facilidad para manejar armas de fuego, así como presumía de pertenecer a la comunidad “incel”.

Adolescente que asesinó a maestras sabía usar armas: FGE Michoacán

El fiscal detalló que uno de los puntos clave de la investigación es la forma en que el adolescente utilizó el arma durante el ataque.

“La maestra, de acuerdo al video, es atacada primeramente; posterior a la segunda agresión, este joven remata a la maestra ya estando en el suelo”, declaró Torres Piña.

🚨 ¡Giro alarmante! La Fiscalía de Michoacán (@FiscaliaMich) reveló que Osmar “N”, el alumno de 15 años que asesinó a dos maestras, en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, pertenecía a grupos con ideología extremista "incel" en redes sociales, donde se promueve la misoginia y el… pic.twitter.com/UuB8P2JL0r — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 20, 2026

En los videos obtenidos se puede observar la facilidad con la que el menor manipula el arma, lo que abre una nueva investigación si recibió adiestramiento por parte de su entorno.

“Estamos checando si hubo algún acompañamiento, quién lo motiva, quién lo lleva a realizar este tipo de acciones”, afirmó.

Grupos “incel” como una de las principales líneas de investigación

Otro de los puntos que investiga la Fiscalía es la presunta relación de Osmar con comunidades “incel”, grupos que promueven discursos de odio y violencia contra las mujeres.

En sus redes sociales, el adolescente compartía contenido relacionado con esta ideología, incluso se mostraba en vídeos con un fusil AR-15 y utilizando ropa similar a la que llevaba el día del ataque.

Torres Piña indicó que las autoridades buscan determinar cómo pudo llegar esa influencia al entorno del joven en Michoacán.

“Si bien es cierto que esta tendencia cultural se tiene principalmente en Estados Unidos, aquí la tendencia o la influencia cómo pudo darse”, expresó.

¿Qué pasó en la preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán?

El crimen ocurrió el pasado 24 de marzo, cuando Osmar “N” ingresó al plantel con un estuche de guitarra, donde escondía el arma. De un momento a otro, atacó a las docentes, quienes no lograron sobrevivir.

Mientras avanza la investigación complementaria, familiares de las docentes pidieron ampliar los peritajes e incluso realizar otra necropsia, debido al nivel de violencia con la que las atacó.

Por su parte, la preparatoria informó que el joven era alumno de nuevo ingreso y que nunca presentó conductas ni problemas en la escuela, que pusieran en alerta del crimen.

