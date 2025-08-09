Presuntos asesinos de líder sindical de la CROC en Quintana Roo son detenidos en CDMX

Tres presuntos autores materiales del asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ocurrido el 4 de agosto de 2025, en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo.

Los probables responsables son Ángel Yair “N”, de 21 años; Arnulfo “N”, de 34 años, alias “El Nunfo” y Guillermo “N”, de 47 años, quienes fueron capturados por autoridades federales en la colonia Moctezuma Primera Sección, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo fue la detención de presuntos implicados en homicidio de líder de la CROC?

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a los tres sujetos.

Luego de la agresión con disparos contra Mario Machuca en el municipio Benito Juárez, en Quintana Roo, los agentes de seguridad se desplazaron al sitio.

Mediante labores de inteligencia e investigación se identificaron los movimientos de tres hombres presuntamente relacionados con la agresión, a los cuales se les dio seguimiento y se ubicó que se trasladaron a la Ciudad de México, para esconderse.

Uno de los detenidos era buscado por robo

Los elementos de seguridad implementaron vigilancias en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde localizaron a tres hombres que coincidían con las características de los sujetos bajo investigación, además se observó que trasportaban dosis de droga.

Para descartar una conducta ilícita y en seguimiento a las indagatorias del caso, se les realizó una revisión de seguridad donde les hallaron nueve bolsas con marihuana.

Los tres sujetos, de 21, 34 y 47 años de edad, fueron detenidos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y continuará con las indagatorias del caso.

Cabe mencionar que tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido de 34 años cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado en marzo del presente año.

