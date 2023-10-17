Detienen en Estados Unidos al presunto jefe criminal del grupo que atentó contra Ciro Gómez Leyva

Detienen en Estados Unidos a Armando Escárcega, presunto jefe criminal del grupo que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leyva, el pasado 15 de diciembre de 2022; hay otras 12 personas detenidas.

El también apodado “El Patrón”, supuestamente coordinó una organización de tráfico de drogas relacionada con el “Cártel de los Zetas” entre los años 2007 a 2012.

Esta fue la ruta de "El Patrón" luego del atentado a Ciro Gómez Leyva

De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) 12 personas estuvieron involucradas con el atentado cometido en contra del periodistas Ciro Gómez Leyva, el autor intelectual fue detenido con fines de extradición en los Estados Unidos la mañana de este lunes, se trata de Armando Escárcega Váldez, apodado "El Patrón", en días posteriores al atentado, cruzó a California junto con el autor material.

Ambos siguieron su camino a Oregon o Washington, en la costa oeste a Ohio o Pittsburgh, en la zona industrial estadounidense en el este del país, la Interpol ya habría emitido la ficha roja de búsqueda.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo habría acusado de extorsión agravada en el 2018. Estuvo preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Presunto líder del atentado a Ciro Gómez Leyva fue capturado en California

Los Marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, capturaron al sujeto en la ciudad de Delano, California.

Posteriormente lo pusieron a disposición de un juez competente para proceder con su extradición a México, donde lo buscan por el presunto intento de homicidio en contra del comunicador.

¿Qué se sabe del atentado a Ciro Gómez Leyva?

La noche de aquel 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva hizo una denuncia a través de su cuenta de Twitter, ahora X, sobre un atentado del que fue víctima afuera de su casa.

Según sus declaraciones, dos hombres le habrían disparado cuando se encontraba dentro su camioneta blindada. Junto con la publicación, compartió una serie de fotos del atentado, en las que se podían ver los múltiples impactos de bala que sufrió el exterior de la camioneta en uno de los vidrios y también el cofre.

