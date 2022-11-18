Detienen a presunto feminicida de la mexicana Blanca Arellano en Perú

Juan Pablo Villafuerte, acusado de ser el feminicida de la mexicana Blanca Arellano, fue detenido por la policía en una casa en Lima, Perú.

El Ministerio Público del país andino informó que Juan Pablo Villafuerte es el principal sospechoso por la desaparición y muerte de la mexicana Blanca Arellano, por lo que se realizó la detención del hombre y fue puesto a disposición del juez para tomarle su declaración.

La dependencia indicó que se encontró nueva evidencia en torno a la investigación por el feminicidio de la mujer que llegó a Perú el pasado 28 de julio para conocer a Juan Pablo Villafuerte.

El sujeto, quien es estudiante de medicina es el principal sospechoso por el feminicidio de la mexicana, pero también es acusado de trata de personas y tráfico de órganos.

📢#LoÚltimo:

Luego de la detención de Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso por la desaparición y muerte de la turista mexicana, Blanca Arellano, el #MinisterioPúblico le tomará una declaración ampliatoria, cuando el juez lo ponga a disposición de la fiscalía de Huaura. pic.twitter.com/InCqBYtWJh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 18, 2022

Recuento del caso de feminicidio de Blanca Arellano

Blanca Arellano, de 51 años de edad, conoció a Juan Pablo Villafuerte a través de las redes sociales. Comenzaron una amistad virtual que pronto se convirtió en algo más, por lo que la mexicana viajó a Perú para conocer a su pareja.

Aparentemente todo iba bien entre ambos, hasta el pasado 7 de noviembre, cuando Blanca Arellano dejó de comunicarse con su familia. La mujer desapareció sin dejar rastro.

La familia de Blanca se comunicó con Juan Pablo para pedirle explicaciones, él simplemente dijo que la mexicana lo había abandonado, pero poco a poco su historia fue cambiando, pues después aseguró que nunca tuvo una relación con ella y que más bien Blanca era una indigente a la que él ayudaba.

Primeros indicios del feminicidio de Blanca Arellano

A los pocos días, el mar de la playa de Huacho, en Perú, arrojó los restos de un cuerpo desmembrado, sin órganos y cortado de manera profesional, era evidente que el crimen lo había cometido una personas que tenía conocimientos médicos.

Entre los restos encontraron la mano de una mujer que portaba un anillo, el cual era muy similar a uno que utilizaba Blanca Arellano, ese fue el primer indicio de que se podría tratar de la mexicana.

Las autoridades indicaron que por el estado de putrefacción, el cuerpo tendría más de una semana, el mismo tiempo que Blanca Arellano llevaba desaparecida.

Los peritos encontraron una lesión en la parte lateral de la cabeza, lo que evidenció que la mujer recibió un golpe con un objeto pesado, lo que pudo ocasionarle la muerte antes de ser cercenada y arrojada al mar.

Pruebas de luminol en casa de Juan Pablo Villafuerte

Las autoridades peruanas realizaron pruebas de luminol en la casa donde vivían la mexicana y el peruano. El estudio reveló que había rastros de sangre en la habitación; en el colchón encontraron una gran mancha violeta, muestra de que ahí hubo sangre, pero el colchón ya había sido lavado.

En las paredes de la habitación y el baño hallaron salpicaduras de sangre, que también ya habían sido limpiadas.

Con todas las pruebas,las autoridades emitieron una orden de aprehensión contra Juan Pablo Villafuerte, pero para ese momento, el hombre había desaparecido. Bastó un operativo para dar con el paradero del presunto feminicida, quien estuvo escondido en una casa ubicada a dos horas de Lima, Perú.

El feminicida ahora deberá enfrentar a la justicia peruana.

