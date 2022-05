Detienen y golpean a policía de Cuernavaca en Ocotepec

Un policía de Cuernavaca fue retenido y golpeado en el poblado de Ocotepec. Momentos antes del conflicto un elemento de la ronda de vigilancia de este poblado indígena que tiene usos y costumbres había sido detenido.

Los pobladores exigían la liberación del miembro de la Ronda de Ocotepec identificado como José Javier Méndez. Después de una negociación, ambos elementos de la Policía de Cuernavaca y de la Ronda de Ocotepec fueron liberados.

Más tarde, la Ayundantía de Ocotepec aseguró en una conferencia de prensa que el elemento de la Ronda de Ocotepec y el mismo ayudante municipal sufrieron abuso de autoridad.

“También su servidor tuvo una agresión física, un elemento sacó un bastón y me golpeó dos tres veces, lo cual llegó otro, me pateó, me sometió y me apuntó con el arma a mi cabeza”, declaró José Luis Tapia, ayudante municipal de Ocotepec.

El ayuntamiento de Cuernavaca informó que el conflicto se derivó de la inspección de un domicilio en construcción. Inspección que en reiteradas ocasiones habría sido obstruida por pobladores y la Ronda de Ocotepec. Cuando iba a ser clausurada la obra todo sucedió.

“En la revisión de una de las personas, un masculino que dijo ser parte de la ronda, en la revisión se le encuentra un arma de fuego. Garantizar que él en todo momento no solo estaba comunicado, sino que estaba en perfectas condiciones”, expresó Alicia Vázquez Luna, Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano Cuernavaca.

El ayuntamiento informó que investigarán las presuntas multas, permisos construcción o de trámites que emiten las autoridades locales de Ocotepec, las cuales carecen de validez, ya que los usos y costumbres de la comunidad no otorgan facultades que le pertenecen al gobierno municipal de Cuernavaca.

Las mesas de diálogo con las autoridades de Ocotepec continúan.

Tras los hechos ocurridos por comuneros de Ocotepec quiénes retuvieron a un elemento de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, el alcalde, José Luis Uriostegui Salgado afirmó que ya no permitirá más abusos de autoridad por parte de la ronda.