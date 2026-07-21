Familiares y amigos protestan por caso de violación a menor, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, familiares y amigos de una joven víctima de agresión sexual tomaron avenidas principales para exigir la revocación de un fallo absolutorio a favor del presunto agresor. Paralelamente, en la alcaldía Benito Juárez, la caída de un árbol gigante provocó una fuga de gas y cuantiosos daños materiales en varios vehículos.

Bloquean avenidas de la CDMX para exigir justicia por absolución en caso de violación

Una serie de manifestaciones y cierres viales se registraron en diversos puntos estratégicos de la capital, encabezados por familiares y amigos de una joven de 21 años de edad, quienes exigen la inmediata detención de Jesús “N”, señalado por el delito de violación agravada cometido en 2019, cuando la víctima tenía apenas 14 años.

La indignación social se desató luego de que el pasado 20 de julio un juez de control dictara sentencia absolutoria a favor del acusado. De acuerdo con la denuncia, en la fecha de los hechos la menor regresaba de una reunión con sus primas cuando fue interceptada por el sujeto, quien la amagó con un cuchillo para llevarla a un parque y consumar el delito. Los inconformes bloquearon las vialidades durante la noche para exigir que se revise la actuación del juez, se investiguen posibles irregularidades en el proceso y el presunto agresor sea trasladado tras las rejas, advirtiendo que mantendrán los cierres hasta ser atendidos por autoridades judiciales.

#MientrasDormía | Exigen justicia tras la liberación de presunto agresor en #CDMX



Familiares y amigos de una joven que fue agredida sexualmente a los 14 años en 2019 protestaron y bloquearon importantes avenidas de la capital.



Denuncian que un juez le otorgó la libertad y… pic.twitter.com/VGXn0IcwY2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

Caída de enorme árbol provoca fuga de gas y aplasta vehículos en la colonia Del Valle

En la alcaldía Benito Juárez, un árbol de gran tamaño colapsó sobre la calle Amores, casi al cruce con San Borja, en la colonia Del Valle. De acuerdo con los primeros reportes, el árbol cayó debido al reblandecimiento de la tierra derivado de las intensas precipitaciones pluviales registradas durante la tarde y parte de la noche.

Al desplomarse, el tronco arrastró a otros ejemplares y dañó una tubería de gas natural, lo que generó un riesgo latente de explosión. Personal de emergencia acudió de inmediato para colocar pinzas de contención sobre la fuga mientras técnicos de la empresa proveedora trabajaron en la sustitución del tubo dañado.

Paralelamente, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Servicios Urbanos realizaron el seccionamiento del tronco para retirar la vegetación. El incidente causó severos destrozos materiales en automóviles y motocicletas estacionados, obligó al cierre de la calle Amores y requirió la inspección de la CFE para descartar daños en el tendido eléctrico. No se reportaron personas lesionadas.

