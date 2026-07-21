¡Caos vial en calles de la CDMX! Estas son las vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este martes; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas, bloqueos y otras protestas para el inicio de la semana; rutas alternativas.
Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 21 de julio 2026.
¿Qué calles están cerradas este martes? Vialidades afectadas por marchas en CDMX
Corte preventivo sobre Av. 20 de Noviembre; alternativas viales
Se realiza un corte preventivo a la circulación sobre Av. 20 de Noviembre a partir de Izazaga, en la alcaldía Cuauhtémoc; estas son las alternativas viales: Congreso de la Unión.
#PrecauciónVial | Corte preventivo sobre Av. 20 de Noviembre a partir de Izazaga, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Congreso de la Unión. pic.twitter.com/TUGSkrQ1KH— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 21, 2026
Cierre de circulación en Av. 20 de Noviembre; rutas alternas
En las primeras horas de este martes, un grupo de manifestantes realizan el cierre de circulación en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Te compartimos las alternativas viales por el bloqueo: Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/Jq6ebCLIBt— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 21, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/gV2OVCeukF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 21, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 21, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 21 de julio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/Rw1GvotIrh