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¡Caos vial en calles de la CDMX! Estas son las vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este martes; rutas alternas

Estas son las calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas, bloqueos y otras protestas para el inicio de la semana; rutas alternativas.

Marchas en CDMX HOY 21 de julio 2026: Calles cerradas, vialidades afectadas y rutas alternas
¿Qué calles de la CDMX están cerradas este martes?

Escrito por: Fernanda Benítez - Eder Martínez

Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 21 de julio 2026.

¿Qué calles están cerradas este martes? Vialidades afectadas por marchas en CDMX

Corte preventivo sobre Av. 20 de Noviembre; alternativas viales

Se realiza un corte preventivo a la circulación sobre Av. 20 de Noviembre a partir de Izazaga, en la alcaldía Cuauhtémoc; estas son las alternativas viales: Congreso de la Unión.

Cierre de circulación en Av. 20 de Noviembre; rutas alternas

En las primeras horas de este martes, un grupo de manifestantes realizan el cierre de circulación en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Te compartimos las alternativas viales por el bloqueo: Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

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