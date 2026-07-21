¿Tu línea va lenta? Sigue el minuto a minuto del avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO hoy 21 de julio
¿Qué pasa en el Metro CDMX? Revisa con nosotros cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo este martes 21 de julio.
Sigue el reporte minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) que presenta Azteca Noticias para este martes 21 de julio de 2026. Consulta el estado del servicio antes de salir de casa y toma previsiones para evitar contratiempos en tus traslados.
¿Tu línea va lenta? Sigue el minuto a minuto del avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO hoy 21 de julio
Retrasos en Línea B
Pasajeros reportan que los trenes se detienen por hasta 8 minutos en las estaciones de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.
Por qué tan lenta la línea B??? Más de 8 minutos detenidos en cada estación— Ivonne Ortega (@ivonortega) July 21, 2026
Problemas en Línea 6
Usuarios reportan graves retrasos en la Línea 6, que corre de El Rosario a Martín Carrera.
Desde ayer la linea 6 se está parando en cada estación, aprox. 40 minutos de trayecto!!! 🤨🤨🤨— Zandii Ortega (@ZandiOrtega) July 21, 2026
¿Ya opera la Línea A?
La Línea A (Pantitlán-La Paz) ya opera en todas sus estaciones, luego de las afectaciones ocurridas ayer por la lluvia que cayó en la CDMX.
Esta mañana la Línea A opera en todas sus estaciones, de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos. La circulación de los trenes es continua.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 21, 2026
Mi reconocimiento al equipo del @MetroCDMX por el trabajo realizado durante la contingencia para restablecer el servicio de forma segura; al…