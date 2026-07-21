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¿Tu línea va lenta? Sigue el minuto a minuto del avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO hoy 21 de julio

¿Qué pasa en el Metro CDMX? Revisa con nosotros cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo este martes 21 de julio.

Andén y vagón del Metro CDMX en Línea 1.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Felipe Vera

Sigue el reporte minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) que presenta Azteca Noticias para este martes 21 de julio de 2026. Consulta el estado del servicio antes de salir de casa y toma previsiones para evitar contratiempos en tus traslados.

¿Tu línea va lenta? Sigue el minuto a minuto del avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO hoy 21 de julio

Retrasos en Línea B

Pasajeros reportan que los trenes se detienen por hasta 8 minutos en las estaciones de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

Problemas en Línea 6

Usuarios reportan graves retrasos en la Línea 6, que corre de El Rosario a Martín Carrera.

¿Ya opera la Línea A?

La Línea A (Pantitlán-La Paz) ya opera en todas sus estaciones, luego de las afectaciones ocurridas ayer por la lluvia que cayó en la CDMX.

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