¡Impactante! Árbol colapsa por las lluvias en CDMX y provoca fuga de gas

¡Horas de terror en la CDMX! Las lluvias que cayeron sobre la capital dejaron un árbol de grandes dimensiones tirado sobre la calle Amores, casi en su cruce con San Borja, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia, cierre vial y daños materiales.

El enorme árbol terminó sobre la vialidad y, durante su caída, arrastró otros árboles además de provocar daños en una tubería de gas natural, lo que encendió las alertas entre vecinos y autoridades que acudieron al lugar para controlar la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el colapso del árbol estaría relacionado con el reblandecimiento de la tierra ocasionado por las fuertes lluvias registradas durante la tarde en distintos puntos de la Ciudad de México.

Caída del árbol en la Del Valle provoca fuga de gas y movilización de emergencia

Tras el incidente, personal especializado colocó una pinza de seguridad para contener la fuga y mantener controlada la situación, mientras técnicos de la empresa distribuidora de gas acudían para realizar los trabajos necesarios.

Los especialistas trabajaron en la sustitución del tramo de tubería afectado para eliminar cualquier riesgo para los habitantes de la zona y garantizar la seguridad en el punto donde ocurrió la caída.

En las labores también participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes, junto con personal de Servicios Urbanos de la alcaldía Benito Juárez, realizaron el seccionamiento del tronco y las ramas del enorme árbol para facilitar su retiro.

Posteriormente, un camión especializado trasladó los restos de la vegetación retirada de la zona.

🌳 Cae árbol en Benito Juárez



La caída de un árbol en la colonia Nonoalco, alcaldía @BJAlcaldia, dejó daños materiales en dos automóviles y una motocicleta.



El incidente ocurrió en el cruce de Giorgione y Tintoretto. No se reportaron personas lesionadas.



Personal de… pic.twitter.com/nQ1zJLQK3p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

Árbol derribado por la lluvia deja vehículos dañados y cierre en Amores

Las maniobras de emergencia obligaron al cierre de la calle Amores, generando afectaciones a la circulación mientras se realizaban los trabajos para retirar el árbol y asegurar la zona.

La caída también dejó daños en varios vehículos y motocicletas que se encontraban estacionados sobre la vialidad. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo hasta el momento fue únicamente de daños materiales.

