Aprueban solicitud de licencia del alcalde de Culiacán tras caso de Rubén Rocha Moya

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia tras las acusaciones en su contra, del Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y otros funcionarios, acusados de supuestos nexos con Los Chapitos.

El ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa aprobó la solicitud de licencia del Presidente Municipal durante una sesión extraordinaria. En su lugar, nombran como nueva alcaldesa provisional de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal.

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