Aprueban solicitud de licencia del alcalde de Culiacán tras caso de Rubén Rocha Moya
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, solicitó licencia a su cargo tras acusaciones de supuestos nexos con el narco. Ya fue aprobada y en su lugar se queda Ana Miriam Ramos Villarreal.
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia tras las acusaciones en su contra, del Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y otros funcionarios, acusados de supuestos nexos con Los Chapitos.
El ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa aprobó la solicitud de licencia del Presidente Municipal durante una sesión extraordinaria. En su lugar, nombran como nueva alcaldesa provisional de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal.
Información en proceso...