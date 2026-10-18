Usaba bicicleta y rondaba en Xochimilco: presunto agresor sexual atacaba en la misma colonia

Un hombre señalado como presunto agresor sexual fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) después del reporte de mujeres a quienes realizó tocamientos sin su consentimiento en una misma colonia en Xochimilco.

Luego de labores de investigación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dieron con el presunto responsable, quien habría realizado dichos actos contra dos mujeres en la misma zona.

¿Dónde operaba el supuesto agresor sexual de mujeres?

El hombre de 38 años fue señalado a través de una red social y agentes comenzaron a buscarlo al estar posiblemente relacionado con tocamientos a dos mujeres en calles de la alcaldía Xochimilco.

En atención a la denuncia, los policías iniciaron los trabajos de investigación y, con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, analizaron las cámaras de videovigilancia para identificar las características físicas del probable responsable y dar seguimiento a sus movimientos.

De acuerdo con el reporte, un sujeto andaba en bicicleta por la calle Emiliano Zapata, en la colonia San Lorenzo La Cebada, y realizó tocamientos a una mujer cuando pasó junto a ella y posteriormente huyó del lugar.

Asimismo, mediante los trabajos de investigación, se tuvo conocimiento de que el mismo sujeto posiblemente realizó tocamientos a otra mujer en el cruce de las calles Hidalgo y Niños Héroes, en la misma colonia, por lo que se reforzaron recorridos de seguridad en la zona para localizarlo.

Hombre había sido detenido antes por otro delito

Monitoristas del C2 Oriente informaron a policías en la zona que, en el cruce del Anillo Periférico y la calle Prolongación División del Norte, en la misma colonia, observaron a varios hombres que al parecer intercambiaban bolsitas con droga. Entre ellos se encontraba un hombre, cuyas características físicas coincidían con las del sujeto señalado como el presunto agresor.

Cuando los policías se aproximaron al lugar, los hombres intentaron huir, perointerceptaron metros adelante al probable responsable, a quien

le aseguraron 25 bolsitas con posible marihuana y la bicicleta en la que se transportaba.

Tras ser detenido y presentado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, se supo que no es la primera vez que esta persona es detenida.

Registros de las autoridades indican que el hombre cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalini por el delito de robo en 2015.

