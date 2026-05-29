Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, es absuelto de delincuencia organizada

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fue absuelto por un juez federal del delito de delincuencia organizada.

El fallo del juez federal representa que el exgobernador priista queda libre de la responsabilidad penal de este delito por el que se le imputó.

Exgobernador de Quintana Roo fue detenido en Panamá

Fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando intentaba salir del país rumbo a París, Francia.

Lo señalaron presuntamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita y tratar de ocultar bienes.

Además del posible desvío de 167 millones de pesos mexicanos en contratos de compra y venta de pagos de bienes inmuebles en Quintana Roo.

¿Por qué acusaron a Roberto Borge de delincuencia organizada?

Roberto Borge, fue acusado por delincuencia organizada, en marzo de 2023.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de encabezar una organización criminal para lavar más de 900 millones de pesos en la compra de terrenos.

Un juez en ese entonces le dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra el exmandatario, quien desde 2018 estaba recluido en un penal del estado de Morelos.

🔴#IMPORTANTE | Un juez federal inició un nuevo proceso judicial contra el exgobernador de #QuintanaRoo, Roberto Borge, por #DelincuenciaOrganizada



Se trata de la primera acusación que se hace en su contra acreedora de #prisiónpreventiva de oficio. pic.twitter.com/aAUdR9qBEb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2023

Roberto Borge fue acusado de más delitos

Roberto Borge sumó cinco procesos por distintos delitos: lavado de dinero, peculado, desempeño irregular de la función pública y asociación delictuosa.

Fue vinculado a proceso en enero de 2018 por su probable participación en calidad de coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes, resultado de una actividad ilegal.

El juzgador determinó decretar la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante un riesgo de fuga y Birge fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos.

Exgobernador de Quintana Roo obtuvo prisión domiciliaria

Roberto Borge obtuvo prisión domiciliaria el 18 de diciembre de 2023 para continuar su proceso en casa.

Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, le concedió cambiarle la medida cautelar de prisión justificada, esto por lo que respecta al delito de lavado de dinero.

Aunque se mantuvo en la prisión federal de Morelos, tras enfrentar el proceso penal por delincuencia organizada.

