Detienen a dos hombres que habrían violado a turista mexicana en París, Francia

En París, Francia, dos personas fueron detenidas tras presuntamente haber violado a una turista mexicana en el Campo de Marte, un jardín público cercano a la Torre Eiffel.

El diario local Le Parisien informó que, de acuerdo con testigos, la Fiscalía de París busca a otros tres hombres que también habrían participado en el ataque ocurrido durante la madrugada del jueves 27 de julio. Hasta el momento, la Embajada de México en Francia no se ha pronunciado al respecto.

"Dos individuos fueron arrestados en el marco de una investigación por violación en grupo por unos hechos cometidos en perjuicio de una mujer, turista, de origen mexicano", explicó el diario, citando fuentes de la corporación policiaca.

Piden cerrar explanada en París por violación a mexicana

Rachida Dati, líder local del partido conservador en París, exigió a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, cerrar el Campo de Marte por la noche para garantizar la seguridad de los parisinos y los turistas, quienes han sido víctimas de robo y otros delitos durante las últimas semanas.

"¿Cuántas agresiones sexuales y violaciones espera que haya Anne Hidalgo antes de aceptar cerrar el Campo de Marte por la noche", cuestionó en Twitter Rachida Dati, líder local del partido conservador, sobre el caso de la turista mexicana.

Combien d'agressions sexuelles et de viols attend #AnneHidalgo avant d'accepter de fermer le #ChampdeMars la nuit pour que les parisiens et les touristes soient en sécurité ? Je demande à la #MairiedeParis de faire passer la sécurité avant la politique politicienne. https://t.co/qAVdiioyJl — Rachida Dati ن (@datirachida) July 28, 2023

El también diputado por los republicanos, Christophe Poisson, se sumó a la condena y exigió reforzar la seguridad en la capital de Francia, así como establecer un cierre definitivo por las noches en el Campo de Marte, el jardín público cercano a la Torre Eiffel donde presuntamente se registró la violación en grupo contra la turista mexicana.

En respuesta, la consejera del Partido Socialista y concejal de París, Céline Hervieu, rechazó un cierre definitivo al Campo Marte al considerar que es uno de los puntos turísticos y de mayor influencia en Francia. I

Inclusive, afirmó que los casos de violación han sido aislados y no ameritan ceder a las exigencias de los republicanos. Céline Hervieu agregó que, hasta el momento, solo se prevé instalar más seguridad, pero esto a finales del 2023, unos meses antes de iniciar los Juegos Olímpicos de París.

Viol collectif sur le Champ-de-Mars: "Nous demandons la fermeture du site la nuit" réclame Christophe Poisson, adjoint LR à la mairie du VIIe arrondissement de Paris pic.twitter.com/nSmieOarYy — BFMTV (@BFMTV) July 28, 2023

¿Qué es el Campo de Marte?

El Campo de Marte es un jardín público que recibe a turistas durante los 365 días al año. Se trata de una amplia explanada que es sede de reuniones y actividades al aire libre.

En los últimos meses, el Campo de Marte ha sido señalado como un sitio inseguro para los habitantes de París y turistas. Inclusive, algunos políticos han solicitado que se cree un cuerpo policial dedicado únicamente a atender ese sector de la ciudad, así como la instalación de cámaras de seguridad y una comisaría de la Fiscalía, pero estas peticiones no han sido atendidas.

Viol au Champ-de-Mars: "Nous ne sommes pas en faveur de la fermeture du parc", indique Céline Hervieu (conseillère PS de Paris) pic.twitter.com/Ev4s3jRNA7 — BFMTV (@BFMTV) 28 de julio de 2023

Tan sólo en febrero de este año, una turista brasileña fue violada en los mismos jardines alrededor de la Torre Eiffel. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de un domingo y los responsables habrían sido dos sujetos, los cuales huyeron de la escena tras cometer estos hechos.