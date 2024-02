Día Cero: ¿Cómo le hizo la Ciudad del Cabo para no quedarse sin una gota de agua?

Actualmente la crisis por la falta de agua se reporta en varias partes del mundo; sin embargo, la Ciudad del Cabo en Sudáfrica se salvó de llegar al Día Cero de quedarse sin agua, al combinar estrategias públicas sostenidas y soluciones innovadoras basadas en la ingeniería pública.

“La situación se está volviendo bastante urgente. Los niveles de nuestras presas se situaban en el 34.5% y dado que el último 10% de los niveles de las presas son muy difíciles de extraer. Básicamente, tenemos alrededor del 24.5% de agua utilizable”, dijo Xanthea Limberg, concejal de Ciudad del Cabo.

¿Cuál fue el plan clave de Ciudad del Cabo para ahorrar agua?

La estrategia consistió en ahorrar y reutilizar el agua por parte de la población. Un residente de Ciudad del Cabo de nombre Masha du Toit explicó cómo utiliza el agua que cae en su techo.

“¿Así que utilizas el agua que cae del techo? Sí, no es la más limpia porque la mayor parte del tiempo, hay hollín, humo, arena y excrementos de pájaros, y todo entra aquí. Entonces esto no es agua potable. Esto es principalmente para tirar de la cadena del inodoro”, dijo Masha du Toit, habitante en Ciudad del Cabo.

Agregó que “la ducha ya no se utiliza en absoluto. Tanto mi esposo como yo usamos. Sólo hacemos baños con cubetas. Ni siquiera hacemos la ducha de dos minutos ni nada de eso”.

Las autoridades actuaron para combatir la crisis de agua

Pero no fue lo único que hicieron, ya que también fue necesario, pero sobre todo obligatorio, que las autoridades dejaran de estar de brazos cruzados y se pusieran a trabajar.

Las autoridades tuvieron que gestionar mejor las redes de distribución. Lo hacían monitoreando las presas periódicamente para no implementar el plan de ahorro cuando ya fuera demasiado tarde.

Además de que comenzó a buscar nuevos recursos acuíferos que pudieran inyectarse a la red de suministro, además de que evitó que el agua se desperdiciara de cualquier forma.

“Las restricciones de agua pertenecientes al nivel tres B incluyen una variedad de restricciones en torno al uso de agua potable. Por lo tanto, estamos restringiendo el riego y la irrigación de martes a sábado antes de las 9 de la mañana y después de las seis de la tarde, durante un máximo de una hora diaria y usando solo una regadera o un balde, no se permiten mangueras, lavar el vehículo, la embarcación, autobuses y taxis, utilizando agua no potable y no poder regar ni regar después de 48 horas de lluvia para asegurar que haya una saturación adecuada”, explicó Xanthea Limberg, concejal de Ciudad del Cabo.

Ciudad del Cabo impuso multas por desperdiciar agua

El concejal también dijo que se impusieron multas más duras y más altas, que van de los 5 mil a los 10 mil rands, lo que equivale de 4 mil 595 a 9 mil 191 pesos mexicanos. Pero para los reincidentes podrían cumplir penas de cárcel.

“Estas son algunas de las intervenciones a corto plazo. Algunas de nuestras iniciativas en curso incluyen el despliegue continuo de dispositivos de gestión del agua para ayudar a los hogares a controlar y gestionar su consumo de agua de forma más eficaz. Además de eso, la ciudad de Ciudad del Cabo ha tenido un extenso programa de detección de fugas y un programa de reemplazo de tuberías para garantizar que reduzcamos las fugas dentro de nuestro sistema de suministro de agua a granel”, señaló.