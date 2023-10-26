Día de la suegra: La suegra de Shakira y otras 4 que todos recordaremos siempre

Este 26 de octubre es el Día de la suegra, la figura de la familia política cuando una pareja se casa que no siempre tiene la mejor imagen ante el resto de la población. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así.

La causa de la celebración de este día fue a raíz de la idea de un periodista de Texas, Estados Unidos, llamado Eugene Howe, quien quiso imitar el Día de la Madre, el cual surgió en la Unión Americana en 1908, por lo cual propuso esta tradición en 1934 al publicar una columna de opinión en el diario local Amarillo Globe.

Shakira y su suegra

La cantante colombiana Shakira, quien sostenía una relación con el futbolista Gerard Piqué, tuvo de suegra a Montserrat Bernabeu, una especialista en Medicina Física y Rehabilitación en Barcelona.

En no pocas ocasiones, ambas mujeres eran captadas en partidos de futbol apoyando a Piqué o en fiestas. De hecho, en una de estas reuniones, usuarios de redes sociales volvieron viral un video donde Montserrat sujeta la cara de la cantante y un gesto similar a que guarde silencio.

Sin embargo, para los fans de la artista, esto no quedó así, ya que en su ya famosa colaboración con Bizarrap, Shakira criticó no sólo a su expareja, sino también a Montserrat, al señalar que “me dejaste de vecina a la suegra”.

Hace años que veo este vídeo, y cada vez que lo veo, sin excepción, quiero arrancarle las manos a esa asquerosa bruja llamada Montserrat Bernabeu. pic.twitter.com/LTxrvt1XeR — Suite 16 (@suitedieciseis) March 10, 2023

Verónica Castro

Cuenco Cristian Castro contrajo matrimonio con Valeria Liberman en 2004, la relación entre la pareja del cantante y la actriz Verónica Castro no fue miel sobre hojuelas, debido a que la afamada artista no acudió a la boda de su hijo.

Tras la separación del intérprete de “Azul”, el cantante se reconcilió con su madre, aunque Liberman incluso llegó a amenazar con demandar a Verónica por supuestas declaraciones difamatorias.

Verónica Castro contra Valeria Liberman, la ex de Cristian Castro pic.twitter.com/dBmQPGXPdR — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 22, 2022

Lucero León

Lucero León, la mamá de la cantante y actriz Lucero, siempre ha estado pendiente de la carreta artística de su hija. Aunque algunos rumoraron que ella fue la responsable de que la protagonista de la cinta “Coqueta” se separara del intérprete Mijares.

Mis respetos y admiración para las 3 Luceros. Siempre unas damas, inteligentes, con una clase y elegancia para responder ciertas preguntas de la prensa.

Unas reinas Doña Lucero León, la adorada Lucero Hogaza y la nena Lucero Mijares. Las amo! ✨🙌💖 pic.twitter.com/7q5QCmA21a — Lulú Heredia 🌺🌟 (@Lulu_hm) September 5, 2023

Guadalupe Rodríguez

Guadalupe Rodríguez, madre de la cantante Jennifer López, se fue a vivir con su hija y el entonces esposo de la celebridad, el cantante Marc Anthony.

Sin embargo, la relación entre ambos famosos comenzó a tener problemas cuando la madre de la también actriz de la cinta “The Wedding planner” comenzó a entrometerse en las decisiones de la pareja. El matrimonio terminó en 2011 tras siete años de estar juntos.

This photo is incredible, what a good memory.✨ Jennifer Lopez is radiant posing with her mother Guadalupe Rodriguez and her daughter Emme for JLo Beauty... (08 may 2021 )



📱 : Edited by AirBrush App.

✨: Filter Adore of Atmosphere Pack.



#airbrushapp #JenniferLopez pic.twitter.com/jjA5THXxye — ✨ Hollywood forever✨ (@hollywood_4ever) December 8, 2022

Niurka

La cantante y bailarina Niurka se ha ganado el agrado de la cantante Karol Sevilla, quien ha salido con el hijo de la cubana, el actor y cantante Emilio Osorio. En varias ocasiones, la protagonista de series como “Soy Luna” reconoció el buen trato de la artista.