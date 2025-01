Día del Abrazo: no te enfermes ni te estreses, mejor abraza, conoce las razones

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que nos recuerda el poder de un gesto tan sencillo como rodear a alguien con brazos, el cual ayuda a reducir el estrés y el riesgo de enfermedades inmunes, conoce las razones.

Este día fue creado en 1986 por el estadounidense Kevin Zaborney, quien buscaba promover el afecto y la conexión humana en una época del año en la que las personas suelen sentirse más melancólicas.

¿Qué beneficios tiene un abrazo?

Más allá del gesto afectuoso, un abrazo tiene múltiples beneficios comprobados para la salud física y emocional. Especialistas de la UNAM han señalado que cada persona debería dar o recibir entre cuatro y ocho abrazos diarios.

Los abrazos pueden generar efectos positivos en la salud de las personas, desde reducir el estrés hasta aumentar la felicidad, estos son los beneficios de este afecto:

Fortalecer el sistema inmunológico.

Reducir el estrés y la ansiedad.

Mejorar la memoria y la sensación de pertenencia.

Combatir la depresión y aumentar la felicidad.

La Facultad de Medicina señala que “el contacto interpersonal hace que bajen los niveles de cortisol y nuestras neuronas se mantengan saludables; lo que mata las neuronas no es el estrés per se, sino que no haya un tiempo de pausa o restauración –reposo– entre un periodo de estrés y otro”.

Cuando abrazamos, nuestro cuerpo libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, que promueve la relajación, disminuye la presión arterial y mejora nuestro bienestar general.

La tecnología reduce el contacto humano

En un mundo donde la tecnología a menudo reduce el contacto humano, el Día del abrazo invita a recuperar un hábito tan antiguo y necesario, ya sea con amigos, familiares o incluso con una persona que necesita apoyo, un abrazo puede transmitir aquello que las palabras no siempre logran expresar.

Sin embargo, es necesario respetar cuando el contacto físico representa un problema para la otra persona, pues esto puede generar altos niveles de estrés y una reacción negativa al abrazo.

Recuerda que no importa la fecha, tómate un momento para compartir abrazos y recordar el poder que tienen para transformar vidas.