Reforma electoral deja intacto el problema del crimen organizado, advierte PAN

En medio del debate por la reforma electoral, el diputado del Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya, lanzó una crítica directa contra Morena al asegurar que la propuesta no atiende los problemas más delicados del sistema político: la infiltración del crimen organizado y la corrupción en el financiamiento electoral.

Desde tribuna, el legislador panista acusó que la iniciativa oficialista “no toca ni con el pétalo de una rosa” estos temas, pese a que fueron planteamientos centrales desde el inicio de la discusión. En su posicionamiento, advirtió que la reforma se queda en lo superficial y evita enfrentar las estructuras que, a su juicio, distorsionan la competencia democrática.

Crimen organizado: el vacío que la reforma electoral decidió ignorar

Uno de los señalamientos más duros de Anaya fue la ausencia de mecanismos concretos para impedir que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales. El diputado propuso que la ley estableciera sanciones claras, incluso la pérdida de registro para los partidos que permitan este tipo de injerencias.

Sin embargo, denunció que esa propuesta no fue considerada, lo que evidencia una falta de voluntad política para cerrar el paso a estas prácticas. En un contexto donde la violencia y la presión criminal han marcado elecciones recientes en diversas regiones del país, la omisión no pasa desapercibida.

🚨 Panista acusa a Morena de ‘no tocar con el pétalo de una rosa’ que la ley electoral bloqueara el acceso al crimen organizado en los procesos



El diputado de @AccionNacional, @memo_anaya acusó que la llamada Reforma Electoral, no aborda el problema del financiamiento de parte… pic.twitter.com/OOuglUGfAe — Político MX (@politicomx) April 8, 2026

Financiamiento irregular y acusaciones directas con el huachicol fiscal

El legislador también puso sobre la mesa el tema del llamado “huachicol fiscal”, al que vinculó con el financiamiento político, particularmente señalando a Morena. Según su postura, la reforma ignora por completo este tipo de esquemas, lo que refuerza la narrativa de que no hay intención real de combatir el flujo de recursos ilícitos en la política.

Además, Anaya elevó el tono al referirse a presuntos actos de corrupción que, afirmó, tampoco son abordados en la iniciativa. En ese contexto, mencionó a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte de lo que calificó como redes de privilegio que deberían ser investigadas y reguladas.

PAN votará en contra de la reforma electoral

Ante este panorama, el legislador dejó clara la postura de Partido Acción Nacional: votar en contra de lo que calificó como una “mal llamada reforma electoral”. Para el PAN, el proyecto no solo es insuficiente, sino que representa una simulación que evita enfrentar los problemas estructurales del sistema democrático.