Vacuna Patria: El fracaso de 973 millones de pesos que terminó en el olvido

Lo que inició como la gran promesa de soberanía científica de la autodenominada "Cuarta Transformación" se ha convertido en un monumento al gasto inútil. El 1 de abril de 2021, el Gobierno Federal prometió la Vacuna Patria contra el COVID-19; sin embargo, han pasado mil 825 días y la dosis sigue sin aparecer en los centros de salud ni hospitales del país.

Promesas incumplidas en salud...



A más de 5 años del anuncio, la vacuna “Patria” contra COVID-19 no ha sido aplicada y su destino sigue sin claridad.



Pese a una inversión millonaria, especialistas advierten que ya no sería útil frente a las variantes actuales.



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A pesar de que en 2023 las autoridades aseguraron que la etapa de prueba había terminado y que el biológico estaba listo, la realidad es que nadie ha sido inmunizado con ella. Mientras tanto, el costo para los mexicanos ha sido estratosférico: 973 millones de pesos invertidos en un proyecto que hoy, según expertos, carece de utilidad biológica.

Un gasto de 533 mil pesos diarios por una vacuna obsoleta

La "Patria" le ha costado al erario 533 mil 150 pesos cada día desde su anuncio. El problema no es solo el dinero, sino que la inversión se destinó a una fórmula diseñada para combatir la versión del virus de 2020, la cual ya mutó y quedó atrás.

¿Qué pasó con la Vacuna Patria en México? Cronología de un engaño; una promesa incumplida

El médico investigador Malaquías López Cervantes advierte que el biológico ya no tendría utilidad: "Está diseñada para combatir la versión del virus que causó la epidemia mundial en 2020, pero que ya cambió", señaló. Ante este escenario, la Secretaría de Salud intentó justificar el gasto sugiriendo que la vacuna podría adaptarse para combatir la fiebre amarilla, ignorando que ya existen soluciones probadas y eficientes para dicha enfermedad.

Promesas incumplidas y opacidad financiera

La narrativa oficial ha tenido que dar giros drásticos ante la incapacidad de producir la vacuna a escala masiva. Lo que comenzó como un proyecto de orgullo nacional terminó con el reconocimiento de problemas técnicos y logísticos insuperables.

Hoy, la pregunta que queda en el aire no es solo cuándo llegará la vacuna, sino qué pasó realmente con los casi mil millones de pesos invertidos en un proyecto que, a cinco años de su anuncio, es biológicamente irrelevante y financieramente indefendible. Una vez más, en el sector salud, la población se queda solo con promesas incumplidas.

