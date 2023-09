“Quedé vestida y alborotada”: Presidenta de la Cámara de Diputados por no ser invitada al Grito

Otro de los Poderes que se quedará con ganas de celebrar el Grito de Independencia en Palacio Nacional, es el Poder Legislativo o por lo menos la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, pues señaló que no han recibido invitación a la ceremonia y lamentó quedarse vestida y alborotada.

“No, no estamos todavía convocados, pero eso no nos limita a celebrar nosotros el 15 y el 16, en donde estemos. Yo lo único que les digo es que me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a celebrar, ahora sí que, con el pueblo, con la gente, en un día tan, los días tan importantes para la nación”, expresó.

La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro manifestó que desconoce por qué ahora el presidente López Obrador hace a un lado a los Poderes de la Nación en un evento tan importante para el país y los mexicanos.

“Pues es un estilo ya personal del señor Presidente. Yo no pretendo polemizar sobre un tema que se decidió, el de no invitar a los Poderes y, bueno, pues no pasa nada. Aquí celebramos ‘el grito’, entonces”.

No obstante, la priista dijo que eso no le impedirá celebrar el grito de independencia por su lado, pero lo pronto adelantó la celebración con el tradicional pozole en la sala de prensa de la Cámara de Diputados.

AMLO no invita al Poder Judicial al Grito

En la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre los invitados al Grito de Independencia y aseguró que no invitó al Poder Judicial por la relación que tiene con ellos.

“No tenemos buenas relaciones, es notorio y público, con el Poder Judicial porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación”, aseguró.

Agregó que los magistrados son representantes de la oligarquía y están en contra del pueblo, por esta razón le pidió a las personas elegir conscientemente a los jueces, magistrados y ministros.