Día del Gato: cómo detectar a tiempo un golpe de calor en tu mascota
En el Día del Gato, conoce las señales de golpe de calor en felinos, cómo actuar ante una emergencia y qué medidas tomar para protegerlos del calor extremo.
En el marco del Día del Gato, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten sobre los riesgos que representan las altas temperaturas para los animales de compañía y llaman a dueños a identificar a tiempo las señales de un posible golpe de calor.
¿Cómo detectar a tiempo un golpe de calor en tu gato?
De acuerdo con la UNAM, los gatos, al igual que otros animales, no sudan como los humanos, ya que no cuentan con glándulas sudoríparas funcionales en la mayor parte del cuerpo.
Para regular su temperatura, dependen principalmente del jadeo y de buscar superficies frescas, lo que los hace vulnerables durante olas de calor o cuando permanecen en espacios poco ventilados.
Señales de alerta
Entre los síntomas que pueden indicar un golpe de calor en mascotas se encuentran:
- Jadeo excesivo o respiración acelerada
- Letargo o debilidad
- Deshidratación
- Encías enrojecidas
- Falta de coordinación
Especialistas advierten que, si no se atiende a tiempo, esta condición puede convertirse en una emergencia veterinaria que ponga en riesgo la vida del animal.
#UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional del Gato 🐱… ¡Prrrr! Para que tu michi siga ronroneando, te compartimos una nota de @unamglobal con recomendaciones sobre sus cuidados. ¿Y tú nos compartirías una foto de tu minino o minina 📸? > https://t.co/ubbKXcxdTm pic.twitter.com/lORBV7LgUZ— UNAM (@UNAM_MX) February 20, 2026
Factores de riesgo
La UNAM señala que el peligro aumenta cuando las mascotas permanecen en azoteas, patios sin sombra, automóviles cerrados o habitaciones sin ventilación.
También son más vulnerables los animales de edad avanzada, cachorros o aquellos con problemas respiratorios.
Medidas de prevención para un golpe de calor
Para evitar golpes de calor, la máxima casa de estudios recomienda:
- Mantener agua fresca y limpia disponible todo el tiempo.
- Garantizar espacios con sombra y ventilación.
- Evitar la exposición directa al sol en horas de mayor intensidad.
- No dejar a las mascotas dentro de vehículos cerrados.