Día del Gato: cómo detectar a tiempo un golpe de calor en tu mascota

En el marco del Día del Gato, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten sobre los riesgos que representan las altas temperaturas para los animales de compañía y llaman a dueños a identificar a tiempo las señales de un posible golpe de calor.

¿Cómo detectar a tiempo un golpe de calor en tu gato?

De acuerdo con la UNAM, los gatos, al igual que otros animales, no sudan como los humanos, ya que no cuentan con glándulas sudoríparas funcionales en la mayor parte del cuerpo.

Para regular su temperatura, dependen principalmente del jadeo y de buscar superficies frescas, lo que los hace vulnerables durante olas de calor o cuando permanecen en espacios poco ventilados.

Señales de alerta

Entre los síntomas que pueden indicar un golpe de calor en mascotas se encuentran:



Jadeo excesivo o respiración acelerada

Letargo o debilidad

Deshidratación

Encías enrojecidas

Falta de coordinación

Especialistas advierten que, si no se atiende a tiempo, esta condición puede convertirse en una emergencia veterinaria que ponga en riesgo la vida del animal.

#UnDíaComoHoy se celebra el Día Internacional del Gato 🐱… ¡Prrrr! Para que tu michi siga ronroneando, te compartimos una nota de @unamglobal con recomendaciones sobre sus cuidados. ¿Y tú nos compartirías una foto de tu minino o minina 📸? > https://t.co/ubbKXcxdTm pic.twitter.com/lORBV7LgUZ — UNAM (@UNAM_MX) February 20, 2026

Factores de riesgo

La UNAM señala que el peligro aumenta cuando las mascotas permanecen en azoteas, patios sin sombra, automóviles cerrados o habitaciones sin ventilación.

También son más vulnerables los animales de edad avanzada, cachorros o aquellos con problemas respiratorios.

Medidas de prevención para un golpe de calor

Para evitar golpes de calor, la máxima casa de estudios recomienda:

