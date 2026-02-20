Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png
Última Hora

Golpe a “Los Chapitos” en Baja California Sur; agarran a operador financiero

Día del Gato: cómo detectar a tiempo un golpe de calor en tu mascota

En el Día del Gato, conoce las señales de golpe de calor en felinos, cómo actuar ante una emergencia y qué medidas tomar para protegerlos del calor extremo.

Día del Gato 20 de febrero: cómo detectar un golpe de calor en gatos y qué hacer
Día del Gato 20 de febrero: cómo detectar un golpe de calor en gatos y qué hacer|Especial
Notas,
Salud y Educación

Escrito por: Alejandra Gómez

En el marco del Día del Gato, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten sobre los riesgos que representan las altas temperaturas para los animales de compañía y llaman a dueños a identificar a tiempo las señales de un posible golpe de calor.

¿Cómo detectar a tiempo un golpe de calor en tu gato?

De acuerdo con la UNAM, los gatos, al igual que otros animales, no sudan como los humanos, ya que no cuentan con glándulas sudoríparas funcionales en la mayor parte del cuerpo.

Para regular su temperatura, dependen principalmente del jadeo y de buscar superficies frescas, lo que los hace vulnerables durante olas de calor o cuando permanecen en espacios poco ventilados.

Señales de alerta

Entre los síntomas que pueden indicar un golpe de calor en mascotas se encuentran:

  • Jadeo excesivo o respiración acelerada
  • Letargo o debilidad
  • Deshidratación
  • Encías enrojecidas
  • Falta de coordinación

Especialistas advierten que, si no se atiende a tiempo, esta condición puede convertirse en una emergencia veterinaria que ponga en riesgo la vida del animal.

Factores de riesgo

La UNAM señala que el peligro aumenta cuando las mascotas permanecen en azoteas, patios sin sombra, automóviles cerrados o habitaciones sin ventilación.

También son más vulnerables los animales de edad avanzada, cachorros o aquellos con problemas respiratorios.

Medidas de prevención para un golpe de calor

Para evitar golpes de calor, la máxima casa de estudios recomienda:

  • Mantener agua fresca y limpia disponible todo el tiempo.
  • Garantizar espacios con sombra y ventilación.
  • Evitar la exposición directa al sol en horas de mayor intensidad.
  • No dejar a las mascotas dentro de vehículos cerrados.
Tags relacionados
UNAM Clima en México

Nota