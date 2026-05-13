México emite aviso epidemiológico por brote de Hantavirus de los Andes: síntomas y cómo protegerse

La Secretaría de Salud de México emitió un aviso epidemiológico tras confirmarse el brote de Hantavirus de los Andes (ANDV) en el crucero “MV Hondius”, el cual partió rumbo al océano Atlántico Sur el pasado 1 de abril de 2026.

Hasta el 11 de mayo, se han reportado nueve casos relacionados, de los cuales siete fueron confirmados y tres personas murieron, entre ellos el paciente “cero”. Pero, ¿este virus representa un riesgo para el país?

Emiten aviso por brote de hantavirus en México ¿en qué consiste?

Antes de paniquearse, se debe saber que el aviso epidemiológico es una alerta dirigida a hospitales, laboratorios y unidades médicas para la detección de posibles casos y actuar rápidamente si se presenta algún contagio.

Aunque no se tienen casos detectados en México, las autoridades alertaron ya que la variante de Hantavirus de los Andes suele transmitirse entre personas.

Este brote pertenece a una familia de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. Al entrar en contacto con la orina, heces o saliva de estos animales, el riesgo de contagiarse es mayor.

No obstante, la variante de los Andes también se transmite por contacto con las personas, especialmente en espacios cerrados o mediante exposición a fluidos corporales.

Síntomas del hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los síntomas pueden confundirse al inicio con otras enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

La enfermedad puede aparecer entre una y seis semanas después de la exposición al virus.

Síntomas iniciales

Fiebre.

Dolor muscular.

Fatiga intensa.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

Mareo.

Náuseas.

Vómito.

Diarrea.

Síntomas más graves

Con el paso de los días, algunas personas pueden desarrollar complicaciones respiratorias severas como:



Tos.

Dificultad para respirar.

Dolor u opresión en el pecho.

Falta de oxígeno.

Insuficiencia respiratoria aguda.

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus, por lo que la atención médica se enfoca en controlar los síntomas brindar soporte respiratorio y hospitalario.

¿Qué hacer si sospecho de hantavirus?

Las autoridades de salud recomendaron acudir inmediatamente al doctor si una persona presenta síntomas respiratorios y tuvo contacto reciente con zonas de riesgo, turistas, o espacios con presencia de roedores. También se recomienda:

