CDMX va contra quienes atropellen animales y huyan; proponen cárcel y multas de hasta 22 mil pesos

Atropellar a un animal y abandonarlo en la calle podría convertirse en un delito castigado con cárcel en la CDMX ; una nueva iniciativa presentada en el Congreso capitalino busca endurecer las sanciones contra las personas que atropellen animales, principalmente perros y gatos y huyan sin brindar ayuda o avisar a las autoridades.

La propuesta, impulsada por la diputada Rebeca Peralta León, plantea imponer multas de hasta 22 mil pesos y penas de prisión que podrían alcanzar los seis años cuando el animal muera a consecuencia del atropellamiento; además, el proyecto busca sancionar la omisión de auxilio y el abandono tras el accidente.

La propuesta busca castigar el abandono, no los accidentes

La iniciativa aclara que el objetivo no es criminalizar accidentes desafortunados , sino actuar contra quienes provocan lesiones a un animal y deciden escapar del lugar sin intentar ayudar; actualmente, organizaciones protectoras han denunciado que muchos casos terminan en sufrimiento prolongado porque los animales quedan heridos sobre calles y avenidas sin recibir atención inmediata.

De acuerdo con la propuesta presentada en el Congreso de la CDMX, quien atropelle animales y huya podría enfrentar hasta dos años de prisión y sanciones económicas importantes; sin embargo, si el animal pierde la vida, la pena aumentaría considerablemente.

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La ley ya reconoce obligaciones hacia los animales en CDMX

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establece que todos los habitantes tienen la obligación de proteger a los animales, brindarles auxilio y evitar actos de crueldad o maltrato; además, reconoce que causar sufrimiento, lesiones o abandono puede afectar gravemente el bienestar animal.

Actualmente, la legislación capitalina ya contempla sanciones contra actos de crueldad; sin embargo, la nueva iniciativa busca cerrar un vacío legal relacionado específicamente con personas que atropellen animales y abandonen la escena sin hacerse responsables.

¿Dónde denunciar maltrato animal en CDMX?

Autoridades capitalinas recordaron que cualquier caso de maltrato o crueldad animal puede denunciarse mediante distintos canales oficiales; entre ellos se encuentran el Ministerio Público, la aplicación CDMX, Locatel y el correo de atención de la Agencia de Atención Animal .

Especialistas en protección animal consideran que la iniciativa podría ayudar a reducir casos de abandono y aumentar la responsabilidad de conductores en calles y avenidas de la capital.