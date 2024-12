El sueño americano hecho tamales: Entrevista EXCLUSIVA con mexicano y su historia de éxito en EU

¡Historia de éxito de migrantes! Juan Manuel es un mexicano que hace unos hace 30 años decidió dejar Zacatecas en busca del llamado “ sueño americano ”. Llegó a Estados Unidos para trabajar duro y así poder salir de la pobreza; con sus largas jornadas laborales y años de trabajar vendiendo “tamales” en la calle, ha logrado, junto con su esposa, tener un exitoso negocio en la ciudad de Los Ángeles.

Día del Migrante: Tamales mexicanos conquistan paladares en EU

La pareja mexicana que llegó a Estados Unidos “en ceros” y que actualmente tiene un exitoso negocio de tamales en EU. Su perseverancia, constancia y el amor de su familia ha sido el motor que les ha permitido triunfar en tierras gringas y hacer realidad el llamado “sueño americano”.

En entrevista EXCLUSIVA para Hechos AM, Juan Manuel, un mexicano y dueño de “Tamales Liliana’s”, contó más a detalle su historia de trabajo y éxito junto con su esposa. “Llegué aquí el 6 de junio de 1990, y llegué con un tío que tenía una panadería, yo sabía hacer pan y él fue el que me dio la idea de empezar a vender tamales porque llegamos en ceros y empezamos con un tío que tenía aquí una panadería; empezamos a vender tamales, duramos ahí como 2, 3 meses y después ya no se pudo trabajar ahí por seguridad y seguimos en la calle vendiendo en la calle”, cuenta Juan Manuel, quien tiene su negocio de tamales en Los Angeles.

“Duramos nueve años vendiendo en la calle, pero como eso de los siete meses puse mi primer negocio, tamales de Diana chiquito, pero funcional y eso fue lo que me hizo crecer, claro el deseo de seguir, seguir adelante y nada que voy a trabajar 5, 6 horas, no, no; mi esposa y yo le trabajamos de 15 a 16 horas diarias y así fue así continuamos y fuimos creciendo poco a poquito poco a poquito y hasta la fecha”, revela Juan Manuel en entrevista EXCLUSIVA para TV Azteca.

“Seguimos con los “tamalitos”; aparte de los tamales tenemos el restaurante es comida mexicana y gracias a Dios, la gente nos ha seguido, tenemos muy buena sazón, tenemos muy buena clientela y queremos seguir todavía un poquito más adelante y es cierto de qué la gente que viene, si hay el “sueño americano”, lo más importante de todo esto es que le echemos ganas, que trabajemos bien, que trabajemos unidos y nada de estar trabajando nada más 3 o 4 horas, de ya saqué para la renta, ya tengo para una cervecita y no, no, no; el chiste es continuar, continuar, claro que con descansando, pero normal.